Corpo de aposentado é encontrado em Cariacica após dois dias de buscas

Hércules estava desaparecido desde a manhã da última segunda-feira (15) e o corpo dele foi encontrado nesta quarta-feira (17), em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Hércules Mapeli Santana, de 45 anos, receberam a triste confirmação de que ele foi encontrado sem vida, entre o fim da manhã e começo da tarde desta quarta-feira (17), no bairro Porto de Santana, em Após dois dias de buscas e muita apreensão, familiares do aposentado, receberam a triste confirmação de que ele foi encontrado sem vida, entre o fim da manhã e começo da tarde desta quarta-feira (17), no bairro Porto de Santana, em Cariacica , na Grande Vitória

Hércules foi uma das primeiras pessoas a realizar um procedimento de transplante renal no Espírito Santo e desde então aposentou-se como sub-gerente de um supermercado. Ele também chegou a trabalhar como açougueiro. Devido ao procedimento médico, o aposentado precisava se submeter a sessões de hemodiálises.

O irmão de Hércules, o advogado Álvaro Santana explicou que na última segunda-feira (15) o irmão saiu de casa com o próprio carro, um Fiat Strada, para ir à academia como costumava fazer com frequência. Como não retornou, nem atendeu as ligações, a família ficou preocupada. Sem sinais dele, Álvaro e o companheiro de Hércules, Kaike Antonio Lúcio, registraram um boletim de ocorrência, na quarta-feira (16).

"A gente estava preocupado porque o Hércules é uma pessoa tranquila, sem envolvimento com nada errado, querido por todos, e estava fazendo o que sempre fazia. Achamos estranho ele não dar notícias, pois não é disso. Há pouco soubemos que meu irmão foi encontrado no bairro Santana e com o corpo parcialmente carbonizado. Queria encontrar meu irmão vivo, mas agora estou no DML (Departamento Médico legal) para reconhecê-lo. Sinceramente não sei o que pode ter ocorrido, pois ele era um rapaz do bem. Estamos em buscas de respostas", contou o advogado.

Segundo informações colhidas no boletim de ocorrência, após realizar a atividade física, um pouco antes do meio-dia Hércules foi até uma farmácia no mesmo bairro. Uma atendente do estabelecimento, inclusive, confirmou à polícia que Hércules esteve no local. Exatamente às 11h52, Kaique enviou uma mensagem para o WhatsApp do companheiro. Hércules visualizou, porém não respondeu. A partir das 12h32, a foto de perfil que ele usava foi retirada e o celular encontrava-se desligado.

CARRO LOCALIZADO

Por volta das 11h desta quarta, a família recebeu a notícia que não gostaria: Hércules havia sido encontrado, mas morto. Este fato confirmou a suspeita que pairava sobre o paradeiro do aposentado desde a noite anterior, quando o veículo dele foi localizado abandonado no bairro Valverde, na mesma cidade. Após saberem da localização do Fiat Strada, Álvaro, Kaique e amigos já pensavam na possibilidade de que algo ruim poderia ter ocorrido. Após a remoção do corpo, Hércules foi encaminhado para o DML de Vitória para ser liberado pela família.