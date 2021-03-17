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Varanda de quiosque

Homem é morto a tiros no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha

A polícia investiga o caso e nenhum suspeito foi preso. O assassinato aconteceu na noite desta terça-feira (16)

Publicado em 17 de Março de 2021 às 10:32

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

17 mar 2021 às 10:32
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
O crime aconteceu na noite desta terça-feira (16) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 37 anos foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (16) em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Arthur Filipe Mol dos Santos, de 37 anos, foi atingido por seis disparos na varanda de um quiosque. De acordo com a perícia, ele estava com seis perfurações no corpo e uma faca na cintura.
Segundo informações levantadas pela Polícia Civil no local do crime, Arthur vendia drogas e foi morto por um cliente insatisfeito com a droga comprada dele. A família de Arthur contesta essa história, diz que ele era técnico em telecomunicações e ainda fazia bicos de pintor.
A companheira de Arthur, que não quis se identificar, disse que ainda não sabe o que motivou o crime e não entende por que ele estava com uma faca.
De acordo com uma testemunha que conversou com a reportagem da TV Gazeta e afirmou ter visto o momento do crime, duas pessoas estavam na praça com Arthur e uma delas atirou nele.
A testemunha contou ainda que logo após o crime os dois correram, mas assim que a polícia chegou, eles voltaram para o local. Uma deles inclusive conversou com os policiais. Segundo a Polícia Militar, Arthur não tinha passagem pela polícia.
Com informações da TV Gazeta

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