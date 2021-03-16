Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Padrasto é preso por abusar de enteada de 10 anos em Marataízes

Companheira do suspeito denunciou caso à polícia nesta terça-feira (16), depois que a filha relatou o abuso. Suspeito foi autuado em flagrante

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:13

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2021 às 18:13
Marataízes, Litoral Sul do Estado
Marataízes, Litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMM
Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (16), suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de 10 anos, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Foi a companheira do suspeito que fez a denuncia à Polícia Militar depois que a filha relatou o abuso.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Acapulco. No local, os militares entraram em contato com a mãe da vítima, que contou ter notado um comportamento estranho do seu companheiro com a sua filha, presenteando a menina com sorvetes, doces e um celular.
Durante a tarde de segunda-feira (15), a mulher contou que o companheiro e a filha saíram para comprar sorvete e, percebendo a demora do retorno, foi atrás deles. A mãe da vítima encontrou os dois saindo de um terreno baldio.
O companheiro contou que estava no local com a criança, pois havia ido atrás de um gato. Ao chegar em casa, a mulher percebeu que sua filha estava estranha e, quando foi questionada, a vítima acabou contando que o padrasto tentou violentá-la sexualmente e a machucou. O suspeito foi encaminhado à 9ª Delegacia Regional de plantão, em Itapemirim.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável na forma continuada e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Polícia Federal encontra drogas com escudo do Flamengo em São Mateus

Suspeito de matar companheira a facadas na Serra se apresenta em delegacia

Vigilantes são amarrados e assaltados em parque municipal de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Estupro de vulnerável Marataízes Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados