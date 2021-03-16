Padrasto é preso por abusar de enteada de 10 anos em Marataízes

Marataízes, Litoral Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMM

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (16), suspeito de ter abusado sexualmente da enteada de 10 anos, em Marataízes , Litoral Sul do Espírito Santo. Foi a companheira do suspeito que fez a denuncia à Polícia Militar depois que a filha relatou o abuso.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Acapulco. No local, os militares entraram em contato com a mãe da vítima, que contou ter notado um comportamento estranho do seu companheiro com a sua filha, presenteando a menina com sorvetes, doces e um celular.

Durante a tarde de segunda-feira (15), a mulher contou que o companheiro e a filha saíram para comprar sorvete e, percebendo a demora do retorno, foi atrás deles. A mãe da vítima encontrou os dois saindo de um terreno baldio.

O companheiro contou que estava no local com a criança, pois havia ido atrás de um gato. Ao chegar em casa, a mulher percebeu que sua filha estava estranha e, quando foi questionada, a vítima acabou contando que o padrasto tentou violentá-la sexualmente e a machucou. O suspeito foi encaminhado à 9ª Delegacia Regional de plantão, em Itapemirim.