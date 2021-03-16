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Bairro São Cristóvão

Vigilantes são amarrados e assaltados em parque municipal de Vitória

Trabalhadores foram amarrados e amordaçados no Parque Municipal Vale do Mulembá e tiveram pertences levados. Um deles foi feito de refém e precisou dirigir o próprio carro para dar fuga aos criminosos. Os assaltantes não foram localizados

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:12

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:12
Vigilantes foram rendidos e assaltados dentro do Parque Municipal Vale do Mulembá, em Vitória
Vigilantes foram rendidos e assaltados dentro do Parque Municipal Vale do Mulembá, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dois vigilantes foram assaltados por três homens na noite desta segunda-feira (15) no Parque Municipal Vale do Mulembá, no bairro São Cristóvão, em Vitória. Os trabalhadores foram amarrados e amordaçados. Além disso, um deles foi feito de refém e precisou dirigir o próprio carro para dar fuga aos criminosos.
De acordo com um dos vigilantes, de 47 anos, os suspeitos se aproximaram e, ao anunciarem o assalto, levaram os dois funcionários para dentro da guarita. Em seguida, eles foram amarrados e amordaçados no banheiro.
"Eles chegaram e abordaram a gente. Falaram perdeu, perdeu, levaram a gente para dentro da guarita, logo levaram para dentro do banheiro, amarraram, amordaçaram a gente, botaram a fita na boca e foram pegando as coisas, celular, chave da moto e do carro", contou um dos vigilantes.

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Após o roubo, um dos assaltantes fugiu conduzindo a moto. Já os outros dois obrigaram um dos vigilantes a dirigir o carro dele para lhes dar fuga. O homem relatou à polícia que foi constantemente ameaçado de morte pelos criminosos, que estavam com uma arma de fogo e um facão.
"Pediu para levar, porque se ele não fosse ia dar um tiro nele. Ele teve que ir junto, foi dirigindo, porque eles não sabiam dirigir", contou o vigilante sobre o colega que foi obrigado a dar fuga.
O próprio vigilante conseguiu sair sozinho do banheiro. "Consegui sair com uns 10, 15 minutos, forcei e tirei a corda do braço. Assim que eu saí pedi para um amigo aqui do lado ligar para o 190", contou.
Minutos depois, o outro vigilante que havia sido sequestrado foi abandonado junto com o carro na Avenida Leitão da Silva. "Ele estava muito abalado, falou que foi muito agredido. Eles usaram facão, arma de fogo, a todo momento diziam que o matariam", afirmou o inspetor Gabriel, da Guarda Municipal de Vitória.

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De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que os criminosos tenham entrado no parque para se esconder após terem assaltado um taxista na região.
O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória. Os assaltantes ainda não foram localizados, assim como a moto de um dos vigilantes.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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