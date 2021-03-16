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Bairro Piranema

Jovem é preso por maus-tratos a cachorros em Cariacica

Imagens feitas por integrantes da CPI de Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa, mostram dois cachorros amarrados e sem comida em uma residência no bairro Piranema. Rapaz de 20 anos foi levado para presídio

Publicado em 16 de Março de 2021 às 07:46

Publicado em 

16 mar 2021 às 07:46
Jovem foi preso por maus-tratos
Animais foram resgatados em Cariacica Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um jovem de 20 anos foi preso por maus-tratos a animais no bairro Piranema, em Cariacica. Imagens feitas por integrantes da CPI de Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa, mostram dois cachorros amarrados e sem comida.
Membros da CPI, do Centro de Controle de Zoonoses e a Polícia Militar foram à casa do jovem. Quando chegaram ao local, não havia ninguém no imóvel e a residência estava trancada.
Eles foram, então, à casa de um vizinho e da laje desse imóvel conseguiram visualizar dois cachorros que estavam desnutridos e amarrados.

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Logo depois chegou o morador da casa, que permitiu que eles entrassem. Além de desnutridos, os animais estavam com doenças na pele. O jovem disse aos policiais e aos membros da CPI que não tinha condições financeiras de levar os animais para serem tratados e que queria se desfazer dos cachorros e não sabia como.
Os animais foram resgatados e levados para um rancho que possui convênio com a Prefeitura de Cariacica. O jovem foi autuado e levado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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