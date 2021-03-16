Jovem é preso por maus-tratos a cachorros em Cariacica

Animais foram resgatados em Cariacica Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um jovem de 20 anos foi preso por maus-tratos a animais no bairro Piranema, em Cariacica . Imagens feitas por integrantes da CPI de Maus-Tratos, da Assembleia Legislativa, mostram dois cachorros amarrados e sem comida.

Membros da CPI, do Centro de Controle de Zoonoses e a Polícia Militar foram à casa do jovem. Quando chegaram ao local, não havia ninguém no imóvel e a residência estava trancada.

Eles foram, então, à casa de um vizinho e da laje desse imóvel conseguiram visualizar dois cachorros que estavam desnutridos e amarrados.

Logo depois chegou o morador da casa, que permitiu que eles entrassem. Além de desnutridos, os animais estavam com doenças na pele. O jovem disse aos policiais e aos membros da CPI que não tinha condições financeiras de levar os animais para serem tratados e que queria se desfazer dos cachorros e não sabia como.

Os animais foram resgatados e levados para um rancho que possui convênio com a Prefeitura de Cariacica. O jovem foi autuado e levado para o presídio.