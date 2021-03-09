Homem é preso por maus-tratos a cachorro em Vila Velha

Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 48 anos foi preso por maus-tratos a um cachorro no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha , nesta segunda-feira (8). A prisão aconteceu após denúncias de vizinhos sobre as condições do animal, que estava sofrendo e não recebia os devidos cuidados.

De acordo com informações da TV Gazeta, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha foram até a casa onde estaria o animal após o recebimento de uma denúncia. Eles foram acompanhados de uma equipe especializada, com um médico veterinário.

No local, a equipe se deparou com o cachorro sem um dos olhos, sangrando muito, imóvel e tremendo. O cão foi resgatado e levado para um rancho para ser tratado de forma adequada.

Os vizinhos que fizeram a denúncia contaram que o cão estava passando mal há muitos dias e que o homem não dava a assistência para o animal, deixando-o em situação de sofrimento.

No momento do resgate, não havia ninguém na residência. Depois de uma busca pelo bairro, o homem foi encontrado e preso. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por maus-tratos e levado para o presídio.