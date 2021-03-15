Adolescente é baleada no bairro Porto Novo, em Cariacica

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez

Uma adolescente foi baleada na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Porto Novo, em Cariacica . De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. Ela estava na frente de uma farmácia quando foi atingida pelo disparo.

De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia informou que dois homens passavam de moto pela Rua Manoel Siqueira e desembarcaram em uma esquina. Eles foram a pé até outros dois homens, que estavam em pé ao lado de outra moto, e atiraram. Os criminosos fizeram entre oito e 10 disparos, de acordo com a polícia. Um dos alvos foi baleado na perna, mas não procurou socorro e fugiu.

A adolescente atingida estava do outro lado da rua com uma amiga e foi baleada nas nádegas. Ela foi socorrida por um ônibus do Transcol que passava no local e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Uma amiga que estava com ela ficou nervosa e desmaiou. De acordo com moradores, a jovem não era o alvo dos criminosos. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta