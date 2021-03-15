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Adolescente é baleada no bairro Porto Novo, em Cariacica

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento de Alto Lage

Publicado em 15 de Março de 2021 às 18:43

Publicado em 

15 mar 2021 às 18:43
Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Larissa Avilez
Uma adolescente foi baleada na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Porto Novo, em Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. Ela estava na frente de uma farmácia quando foi atingida pelo disparo.
De acordo com informações da TV Gazeta, a polícia informou que dois homens passavam de moto pela Rua Manoel Siqueira e desembarcaram em uma esquina. Eles foram a pé até outros dois homens, que estavam em pé ao lado de outra moto, e atiraram. Os criminosos fizeram entre oito e 10 disparos, de acordo com a polícia. Um dos alvos foi baleado na perna, mas não procurou socorro e fugiu.
A adolescente atingida estava do outro lado da rua com uma amiga e foi baleada nas nádegas. Ela foi socorrida por um ônibus do Transcol que passava no local e levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Uma amiga que estava com ela ficou nervosa e desmaiou. De acordo com moradores, a jovem não era o alvo dos criminosos. A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

16/02/2021 - 11:57
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta trouxe, nesta terça-feira (16), mais detalhes sobre como a adolescente foi baleada e socorrida. O texto foi atualizado. 

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