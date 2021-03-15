Mulher é morta a facadas na frente da filha na Serra; marido é suspeito

Os dois estavam juntos há doze anos e têm uma filha de 11 anos, que presenciou o crime e chorou vendo a mãe morta e pedindo que o pai não esfaqueasse a vítima. Quando a criança viu que o pai não parava, ela saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos, que quando chegaram o suspeito já tinha fugido. As informações foram apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.