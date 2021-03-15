Mulher é morta a facadas na frente da filha na Serra; marido é suspeito

A técnica em enfermagem Jaciara da Silva de Moura. de 32 anos ,foi morta com 33 facadas no bairro Vila Nova do Colares, na Serra, pouco antes de 1 hora da madrugada desta segunda-feira (15). Segundo a polícia, o principal suspeito é o marido da vítima, Zezito Pereira da Silva Filho, de 41 anos, que após crime fugiu do local.
Os dois estavam juntos há doze anos e têm uma filha de 11 anos, que presenciou o crime e chorou vendo a mãe morta e pedindo que o pai não esfaqueasse a vítima. Quando a criança viu que o pai não parava, ela saiu correndo para pedir ajuda aos vizinhos, que quando chegaram o suspeito já tinha fugido. As informações foram apuradas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
A mulher foi levada para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, onde trabalhava, mas não resistiu. A vítima também trabalhava na maternidade Santa Úrsula, em Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.
Correção
15/03/2021 - 12:07
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que Jaciara da Silva de Moura, que foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (15), seria enfermeira. No entanto, após a publicação, a assessoria de imprensa do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren) informou que a vítima atuava como técnica em enfermagem. A informação foi corrigida no título e no texto.