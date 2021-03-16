Dono de bar e cliente são mortos a tiros em Ibatiba

O dono de um bar no interior de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, e um cliente foram mortos a tiros na noite desse domingo (14). Depois de ver o cliente baleado, o dono do comércio tentou pedir ajuda, mas também acabou baleado pelo atirador.
O crime aconteceu em Córrego do Perdido. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram o dono do bar, identificado como Jadilson Freitas da Silva, de 37 anos, e o cliente, Fábio Borges Ferreira, de 32 anos.
Moradores contaram aos militares que Fábio havia sido baleado no bar e Jadilson, na intenção de pedir socorro, foi até a casa da família da vítima. Ao voltar ao bar, o dono encontrou as luzes do comércio apagadas e chamou pelo cliente. O atirador, que ainda estava no local, também atingiu Jadilson Freitas da Silva.
Fábio e Jadilson morreram no local. As testemunhas não souberam dizer quem era o atirador e o que motivou o crime. O assassino fugiu a pé. A perícia foi acionada e o caso, segundo a Polícia Civil, segue sob investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.