Polícia Federal encontra drogas com escudo do Flamengo em São Mateus

Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES Crédito: Polícia Federal / Divulgação

Uma operação da Polícia Federal para combater o comércio de drogas pelos Correios terminou com a prisão de um suspeito em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Os agentes encontraram entorpecentes, incluindo comprimidos de ecstasy com o escudo do Flamengo.

A Operação Aerossol contou com a participação de 15 agentes que cumpriram três mandados de busca e apreensão na cidade. O homem foi preso em flagrante por tráfico de droga. A operação apreendeu 60 frascos de lança-perfume, 110 comprimidos de ecstasy e 60 gramas de cocaína.

Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES Crédito: Polícia Federal / Divulgação

Além do preso em flagrante, duas pessoas foram autuadas pelo porte dos frascos de lança-perfume. Ambas assinaram Termo Circunstanciado, colocando-se à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e pelo crime de porte ilegal de drogas.

FRASCOS PARECIDOS EM LINHARES

Os frascos de lança-perfume são idênticos aos que foram apreendidos em Linhares, na última semana . As embalagens da droga chamaram a atenção: elas tinham uma luz de led e o desenho do personagem Coringa. Os suspeitos também estavam recebendo o entorpecente pelos Correios, três foram presos.

Droga apreendida em São Mateus Crédito: Divulgação/ Polícia Federal

CORREIOS

Com relação ao fluxo postal, os Correios possuem métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização.