Polícia Federal encontra drogas com escudo do Flamengo em São Mateus

Uma operação da Polícia Federal para combater o comércio de drogas pelos Correios terminou com a prisão de um suspeito em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Os agentes encontraram entorpecentes, incluindo comprimidos de ecstasy com o escudo do Flamengo.
A Operação Aerossol contou com a participação de 15 agentes que cumpriram três mandados de busca e apreensão na cidade. O homem foi preso em flagrante por tráfico de droga. A operação apreendeu 60 frascos de lança-perfume, 110 comprimidos de ecstasy e 60 gramas de cocaína.
Além do preso em flagrante, duas pessoas foram autuadas pelo porte dos frascos de lança-perfume. Ambas assinaram Termo Circunstanciado, colocando-se à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e pelo crime de porte ilegal de drogas.
FRASCOS PARECIDOS EM LINHARES
Os frascos de lança-perfume são idênticos aos que foram apreendidos em Linhares, na última semana. As embalagens da droga chamaram a atenção: elas tinham uma luz de led e o desenho do personagem Coringa. Os suspeitos também estavam recebendo o entorpecente pelos Correios, três foram presos.
CORREIOS
Com relação ao fluxo postal, os Correios possuem métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização.
Sobre a operação citada, a empresa trabalhou em parceria com a Polícia Federal, na Operação Aerossol. Além disso, os Correios mantém estreito contato com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios.