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Tráfico de drogas

Polícia Federal encontra drogas com escudo do Flamengo em São Mateus

A Operação Aerossol foi feita pela PF para combater o comércio de drogas pelos Correios; um suspeito foi preso

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:21

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

16 mar 2021 às 15:21
Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES
Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES Crédito: Polícia Federal / Divulgação
Uma operação da Polícia Federal para combater o comércio de drogas pelos Correios terminou com a prisão de um suspeito em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (16). Os agentes encontraram entorpecentes, incluindo comprimidos de ecstasy com o escudo do Flamengo.
A Operação Aerossol contou com a participação de 15  agentes que cumpriram três mandados de busca e apreensão na cidade. O homem foi preso em flagrante por tráfico de droga. A operação apreendeu 60 frascos de lança-perfume, 110 comprimidos de ecstasy e 60 gramas de cocaína.
Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES
Operação da Polícia Federal encontra drogas com o escudo do Flamengo no ES Crédito: Polícia Federal / Divulgação
Além do preso em flagrante, duas pessoas foram autuadas pelo porte dos frascos de lança-perfume. Ambas assinaram Termo Circunstanciado, colocando-se à disposição da Justiça. De acordo com a polícia, os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e pelo crime de porte ilegal de drogas.

FRASCOS PARECIDOS EM LINHARES

Os frascos de lança-perfume são idênticos aos que foram apreendidos em Linhares, na última semana. As embalagens da droga chamaram a atenção: elas tinham uma luz de led e o desenho do personagem Coringa. Os suspeitos também estavam recebendo o entorpecente pelos Correios, três foram presos.
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Droga apreendida em São Mateus Crédito: Divulgação/ Polícia Federal

CORREIOS

Com relação ao fluxo postal, os Correios possuem métodos de monitoramento que são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização.  
Sobre a operação citada, a empresa trabalhou em parceria com a Polícia Federal, na Operação Aerossol. Além disso, os Correios mantém estreito contato com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios.

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