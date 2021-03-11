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Norte do ES

Trio é detido em Linhares por tráfico de "Loló de LED" pelos Correios

Segundo a Polícia Civil, as drogas vinham do Rio de Janeiro e tinham como destino ao município do Norte do Estado

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:55

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:55
Homens que recebiam drogas pelos Correios são presos em Linhares Crédito: Reprodução/ Polícia Civil
Três homens foram detidos por tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a ação, foram apreendidos 24 frascos de cloreto de etila, conhecido popularmente como loló. Os suspeitos estavam recebendo o entorpecente pelos Correios. As embalagens da droga chamaram a atenção, elas tinham uma luz de led e o desenho do personagem Coringa. 
Segundo o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, a prisão dos três suspeitos finaliza uma investigação de 15 dias.
"A denúncia foi feita pelos informantes de confiança da Polícia Civil. Os suspeitos foram surpreendidos na hora da abordagem. As drogas vinham do Rio de Janeiro e tinham como destino ao município de Linhares "
Fabrício Lucindo - Chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares
Ainda de acordo com Lucindo, a operação foi dividida em duas fases. "Na última sexta-feira (05), os policiais realizaram a operação em uma casa no bairro Interlagos e outra no bairro Araçá, e conduziram duas pessoas, uma de 19 anos e outra de 38 anos. Nessa terça-feira (09), houve ação em outra casa, no bairro Shell, depois do recebimento do material entorpecente pelo correio, e um suspeito de 18 anos foi conduzido para Delegacia de Linhares", disse o delegado.
Durante a operação, foram apreendidos 24 frascos de loló, que é uma substância proibida, e vários outros frascos vazios. "Agora a Delegacia de Polícia de Linhares está investigando a fonte de todo esse material entorpecente para descobrir quem está enviando", afirmou Lucindo.
As drogas vinham do Rio de Janeiro para o ES
As drogas vinham do Rio de Janeiro para o ES Crédito: Polícia Civil do ES / Divulgação
Os conduzidos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas e foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanecem à disposição da Justiça.

 CORREIOS

Procurado para falar sobre o caso, os Correios se manifestaram através de nota. "Os Correios trabalham em estreita parceria com os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal. Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios". 

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