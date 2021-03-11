Vídeo: homem é morto após briga em bar de Pontal do Ipiranga

TV Gazeta Norte. Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (10) o homem suspeito de ter assassinado um jovem de 25 anos após uma discussão em um bar. Ele se entregou em uma delegacia da Serra , na Grande Vitória. O assassinato ocorreu após um desentendimento na madrugada de domingo (7), em um bar do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . As informações foram confirmadas pelo delegado Fabrício Lucindo à reportagem da

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Ainda no domingo (7), durante a tarde, a Polícia Civil identificou o suspeito de ter cometido o homicídio como Tiago Silva dos Santos, vulgo Tiago Zoio, de 34 anos. Nesta quarta, ele se entregou.

"Disse que a confusão começou após uma desavença dentro do bar e que eles não se conheciam. Um crime fútil e bárbaro, recheado com bebidas alcoólicas, intolerância e arma de fogo. Essas três conjunções geraram esse homicídio. Homicídio doloso triplamente qualificado. Vamos concluir o inquérito e encaminhar para a justiça", contou o delegado à TV Gazeta.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem já foi preso por homicídio qualificado, de 2014 a 2016.

O ASSASSINATO

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no balneário ainda na madrugada do domingo (7). A Polícia Civil foi acionada para periciar a vítima e investigar o ocorrido. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a busca pelo suspeito foi feita durante todo o domingo pela Polícia Civil de Linhares e de São Mateus.