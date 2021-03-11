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"Fútil e bárbaro", diz delegado

Vídeo: homem é morto após briga em bar de Pontal do Ipiranga

O homicídio ocorreu na madrugada de domingo (7). A PC identificou o suspeito, que se entregou nesta quarta (10). "Um crime fútil e bárbaro, recheado com bebidas alcoólicas, intolerância e arma de fogo", disse o delegado Fabrício Lucindo

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:58

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:58
Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (10) o homem suspeito de ter assassinado um jovem de 25 anos após uma discussão em um bar. Ele se entregou em uma delegacia da Serra, na Grande Vitória. O assassinato ocorreu após um desentendimento na madrugada de domingo (7), em um bar do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As informações foram confirmadas pelo delegado Fabrício Lucindo à reportagem da TV Gazeta Norte
Ainda no domingo (7), durante a tarde, a Polícia Civil identificou o suspeito de ter cometido o homicídio como Tiago Silva dos Santos, vulgo Tiago Zoio, de 34 anos.  Nesta quarta, ele se entregou. 
"Disse que a confusão começou após uma desavença dentro do bar e que eles não se conheciam. Um crime fútil e bárbaro, recheado com bebidas alcoólicas, intolerância e arma de fogo. Essas três conjunções geraram esse homicídio. Homicídio doloso triplamente qualificado. Vamos concluir o inquérito e encaminhar para a justiça", contou o delegado à TV Gazeta.
Segundo informações da Polícia Civil, o homem já foi preso por homicídio qualificado, de 2014 a 2016.

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Confusão em bar termina com jovem morto em Pontal do Ipiranga

O ASSASSINATO

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no balneário ainda na madrugada do domingo (7). A Polícia Civil foi acionada para periciar a vítima e investigar o ocorrido. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a busca pelo suspeito foi feita durante todo o domingo pela Polícia Civil de Linhares e de São Mateus.  
O delegado afirmou que o crime foi motivado por uma confusão em um bar do balneário, e a vítima foi assassinada a tiros. Nas imagens de videomonitoramento divulgadas nesta quinta-feira (11), é possível ver a discussão dos homens e o momento em que a vítima é assassinada. 

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