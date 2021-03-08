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Linhares

Confusão em bar termina com jovem morto em Pontal do Ipiranga

O homicídio ocorreu na madrugada deste domingo (7). O suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (10)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 13:39

Publicado em 

08 mar 2021 às 13:39
Delegacia Regional de Linhares
Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um jovem de 25 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (7) em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a tarde, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito de ter cometido o homicídio, que se entregou nesta quarta-feira (10), em uma delegacia da Serra. 
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no balneário ainda na madrugada do domingo (7). A Polícia Civil foi acionada para periciar a vítima e investigar o ocorrido.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil trabalhou na busca pelo suspeito durante todo o domingo (7), junto com as polícias civis de Linhares e São Mateus. De acordo com o delegado, o crime foi motivado por uma confusão em um bar do balneário, e a vítima foi assassinada a tiros.
Ainda de acordo com Fabrício Lucindo, o suspeito já foi preso anteriormente por homicídio qualificado, ocorrido entre o período de 2014 e 2016. 

Correção

11/03/2021 - 1:35
Esta reportagem informava, de forma equivocada, que o suspeito de cometer o crime havia sido preso. No entanto, o homem tinha sido apenas identificado. A prisão dele  aconteceu nesta quarta-feira (10). O texto foi alterado. 

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