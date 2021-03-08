Confusão em bar termina com jovem morto em Pontal do Ipiranga

Um jovem de 25 anos foi assassinado na madrugada deste domingo (7) em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Durante a tarde, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito de ter cometido o homicídio, que se entregou nesta quarta-feira (10), em uma delegacia da Serra.
De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender a uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no balneário ainda na madrugada do domingo (7). A Polícia Civil foi acionada para periciar a vítima e investigar o ocorrido.
Segundo o delegado Fabrício Lucindo, a Polícia Civil trabalhou na busca pelo suspeito durante todo o domingo (7), junto com as polícias civis de Linhares e São Mateus. De acordo com o delegado, o crime foi motivado por uma confusão em um bar do balneário, e a vítima foi assassinada a tiros.
Ainda de acordo com Fabrício Lucindo, o suspeito já foi preso anteriormente por homicídio qualificado, ocorrido entre o período de 2014 e 2016.
Correção
11/03/2021 - 1:35
Esta reportagem informava, de forma equivocada, que o suspeito de cometer o crime havia sido preso. No entanto, o homem tinha sido apenas identificado. A prisão dele aconteceu nesta quarta-feira (10). O texto foi alterado.