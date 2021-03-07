Homem é assassinado enquanto dormia em praça em Vila Velha

Um homem de 23 anos foi morto após ser atingido garrafa de vidro enquanto dormia em uma praça no bairro Vila Nova, em Vila Velha, na manhã deste domingo (07). O Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz, identificado como Diego de Jesus Souza morreu no local.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o rapaz foi atingido no pescoço por uma garrafa de cerveja. Ele chegou a sair caminhando, pedindo ajuda, mas caiu e morreu no local. Ainda não se sabe quantas pessoas cometeram o crime.
O Samu também foi acionado mas não houve tempo de prestar socorro.
Segundo familiares que conversaram com a reportagem, Diego era usuário de drogas, mas não tinha problemas com o tráfico. Eles também disseram que a vítima trabalha e não tinha problemas com ninguém.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Polícia Civil para mais informações sobre o caso. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta