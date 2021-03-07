Homem é assassinado enquanto dormia em praça em Vila Velha

Diego de Jesus Souza, 23 anos, foi assassinado enquanto dormia no banco de uma praça em Vila Nova, Vila Velha Crédito: Diony Silva/TV Gazeta/Reprodução

Um homem de 23 anos foi morto após ser atingido garrafa de vidro enquanto dormia em uma praça no bairro Vila Nova, em Vila Velha , na manhã deste domingo (07). O Samu chegou a ser acionado, mas o rapaz, identificado como Diego de Jesus Souza morreu no local.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, o rapaz foi atingido no pescoço por uma garrafa de cerveja. Ele chegou a sair caminhando, pedindo ajuda, mas caiu e morreu no local. Ainda não se sabe quantas pessoas cometeram o crime.

O Samu também foi acionado mas não houve tempo de prestar socorro.

Segundo familiares que conversaram com a reportagem, Diego era usuário de drogas, mas não tinha problemas com o tráfico. Eles também disseram que a vítima trabalha e não tinha problemas com ninguém.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar Polícia Civil para mais informações sobre o caso. Esta matéria será atualizada assim que houver resposta.