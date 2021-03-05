Cadeirante é assassinado na porta de casa em Cariacica

Leonardo Gastaldi, de 16 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um adolescente cadeirante, de 16 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Canaã, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 19h30.

Segundo informações da TV Gazeta, Leonardo Gastaldi estava na cadeira de rodas, na frente da casa onde mora com o pai, quando bandidos armados já chegaram atirando. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O adolescente estava na cadeira de rodas desde outubro de 2020. Ele sofreu um acidente de moto e, desde então, não conseguia mais andar.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Polícia Civil para mais detalhes do caso e também questionando se algum suspeito foi identificado ou preso.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Disse também que nenhuma outra informação será repassada para não atrapalhar as investigações, e que informações podem ser passadas pela população através do Disque-Denúncia 181.

"O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O endereço é disquedenuncia181.es.gov.br.