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De 16 anos

Cadeirante é assassinado na porta de casa em Cariacica

Adolescente estava na porta de casa quando foi surpreendido por criminosos armados na noite desta quinta-feira (4)

Publicado em 05 de Março de 2021 às 07:56

Publicado em 

05 mar 2021 às 07:56
Jovem de 16 anos foi assassinado a tiros em Cariacica
Leonardo Gastaldi, de 16 anos, foi assassinado a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente cadeirante, de 16 anos, foi morto a tiros no bairro Nova Canaã, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 19h30.
Segundo informações da TV Gazeta, Leonardo Gastaldi estava na cadeira de rodas, na frente da casa onde mora com o pai, quando bandidos armados já chegaram atirando. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O adolescente estava na cadeira de rodas desde outubro de 2020. Ele sofreu um acidente de moto e, desde então, não conseguia mais andar.

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A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e Polícia Civil para mais detalhes do caso e também questionando se algum suspeito foi identificado ou preso. 
Por nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Disse também que nenhuma outra informação será repassada para não atrapalhar as investigações, e que informações podem ser passadas pela população através do Disque-Denúncia 181.
"O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas". O endereço é disquedenuncia181.es.gov.br.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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