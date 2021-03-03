Morador é morto ao socorrer mulher que fugia de criminosos em Cariacica

Crime é investigado no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Um intenso tiroteio assustou moradores do bairro São João Batista, em Cariacica Sede . Uma pessoa foi morta na comunidade. Moradores contaram que começaram a ouvir tiros na tarde desta terça-feira (02) na região entre São João Batista e Morro Novo.

Por volta das 23h, esses tiros se intensificaram. O tiroteio também teve continuidade pela madrugada desta quarta-feira (03). Um vídeo gravado por um morador mostra o barulho dos disparos.

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Durante a madrugada, por volta das 5h, um homem foi assassinado em São João Batista. Segundo moradores da região, uma outra pessoa também foi baleada nesse tiroteio.

O homem morto, identificado como Jessé Albino, de 50 anos, não tinha envolvimento com o crime, segundo familiares. Ele foi abrir o portão de casa para uma mulher que estava sendo perseguida por bandidos e acabou morto. A mulher também foi baleada e socorrida por uma equipe do Samu. No portão da casa da vítima foi possível ver pelo menos três marcas de tiro.

A vítima era um auxiliar de serviços gerais, que ficou desempregado na pandemia e abriu uma vendinha em casa, onde comercializava doces e refrigerantes.

Muitos tiros foram ouvidos durante a madrugada. Moradores também viram os criminosos passando de carro pelo bairro atirando para todos os lados. Não há informações sobre detidos.