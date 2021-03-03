Homem é chamado no portão de casa e morto com vários tiros, na Serra

Moradores da região relataram também que os dois suspeitos teriam chegado à rua Valter Pereira Madruga por volta das 21h, parado em frente ao portão da casa e chamado pelo nome da vítima. Quando ele saiu da porta, os suspeitos atiraram várias vezes. Perfurações de bala foram observadas nas paredes da casa e até na geladeira.