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Serra

PM promete força-tarefa para caçar autores de ataque em Planalto Serrano

Coronel Douglas Caus afirmou que, após tiroteios e ameaças a profissionais de imprensa, polícia fará mais abordagens e operações no bairro da Serra

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:48

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 mar 2021 às 20:48
Comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus falou sobre a ação de policiamento feita no Planalto Serrano, na Serra
Comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus falou sobre a ação de policiamento feita no Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Diante do cenário de insegurança em Planalto Serrano, na Serra, causado pela guerra do tráfico de drogas na região e que teve registros de tiroteios durante a madrugada desta terça-feira (2), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, afirmou que a corporação terá um comportamento mais ostensivo de patrulhamento e combate ao crime no bairro. 
PM promete força-tarefa para caçar autores de ataque em Planalto Serrano
O comandante-geral salientou as ameaças a profissionais de imprensa, que aconteceram na manhã desta terça-feira (2) e citou que a prioridade é prender os homens que participaram da ação. Além disso, Caus explicou que a atuação da polícia acontecerá por meio de pontos de bloqueio, abordagens a veículos e intensificação do patrulhamento.

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“Durante a semana, nós iremos fazer a saturação, pontos de bloqueio e abordagens, até nós prendermos esses indivíduos. A PM está focada em identificar esses indivíduos para conseguir mandados de busca e apreensão e através da Operação Sentinela fazer prisões qualificadas, apreensão de armas e drogas e principalmente prisão dos traficantes que estão em guerra nesse bairro pelo domínio territorial”, disse.
Imagem mostra os dois criminosos que ameaçaram profissionais da imprensa, incluindo a equipe da TV Gazeta, no bairro Planalto Serrano, na Serra, nesta terça-feira (2)
Imagem mostra os dois criminosos que ameaçaram profissionais da imprensa, incluindo a equipe da TV Gazeta, no bairro Planalto Serrano, na Serra, nesta terça-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O comandante-geral também destacou que as operações serão intensificadas principalmente nos locais onde o tráfico de drogas promove disputas territoriais armadas. Caus salientou ainda que o setor de inteligência da Polícia Militar permanecerá no bairro para identificar os suspeitos responsáveis pelas ameaças aos profissionais de imprensa e que esse trabalho é feito em vários bairros da Serra.
"A Polícia Militar tem feito a intensificação das operações em todo o Estado. Nós, durante a semana, temos três operações nas quais fazemos diversos pontos de reforço policial, bloqueio e blitz. Isso já vem sendo feito pela Polícia Militar e em locais onde há uma disputa territorial, a PM faz uma intensificação. O sexto batalhão faz um trabalho aqui de saturação, não só nesse bairro, mas em centenas de bairros da Serra. Nós temos um planejamento, calçado nas zonas quentes, principalmente de homicídio e tráfico de drogas", finalizou.

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