Comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus falou sobre a ação de policiamento feita no Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Diante do cenário de insegurança em Planalto Serrano, na Serra , causado pela guerra do tráfico de drogas na região e que teve registros de tiroteios durante a madrugada desta terça-feira (2), o comandante-geral da Polícia Militar , coronel Douglas Caus, afirmou que a corporação terá um comportamento mais ostensivo de patrulhamento e combate ao crime no bairro.

Your browser does not support the audio element. PM promete força-tarefa para caçar autores de ataque em Planalto Serrano

O comandante-geral salientou as ameaças a profissionais de imprensa, que aconteceram na manhã desta terça-feira (2) e citou que a prioridade é prender os homens que participaram da ação. Além disso, Caus explicou que a atuação da polícia acontecerá por meio de pontos de bloqueio, abordagens a veículos e intensificação do patrulhamento.

“Durante a semana, nós iremos fazer a saturação, pontos de bloqueio e abordagens, até nós prendermos esses indivíduos. A PM está focada em identificar esses indivíduos para conseguir mandados de busca e apreensão e através da Operação Sentinela fazer prisões qualificadas, apreensão de armas e drogas e principalmente prisão dos traficantes que estão em guerra nesse bairro pelo domínio territorial”, disse.

Imagem mostra os dois criminosos que ameaçaram profissionais da imprensa, incluindo a equipe da TV Gazeta, no bairro Planalto Serrano, na Serra, nesta terça-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O comandante-geral também destacou que as operações serão intensificadas principalmente nos locais onde o tráfico de drogas promove disputas territoriais armadas. Caus salientou ainda que o setor de inteligência da Polícia Militar permanecerá no bairro para identificar os suspeitos responsáveis pelas ameaças aos profissionais de imprensa e que esse trabalho é feito em vários bairros da Serra.