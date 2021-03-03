Após equipes de reportagem da TV Gazeta sofrerem ameaças no bairro Planalto Serrano, na Serra, na manhã desta terça-feira (2), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, foi contundente em afirmar que qualquer ataque aos profissionais de imprensa terá resposta imediata das forças de Segurança do Estado.
Qualquer atentado à imprensa terá resposta imediata, diz chefe da PM no ES
Durante ação de fiscalização e abordagem de veículos realizada no bairro, onde também foram registrados tiroteios durante a madrugada desta terça (2), o coronel Caus afirmou que a polícia fará uma força-tarefa para identificar e prender os criminosos que participaram da troca de tiros que assustou moradores e também para caçar os responsáveis pelas ameaças às equipes de reportagem.
"A Polícia Militar está aqui em Planalto Serrano com três missões. A primeira é garantir a segurança da sociedade, da comunidade desses bairros. A segunda é a nossa presença para garantir o livre trabalho da imprensa. A nossa outra missão é identificar aqueles indivíduos da moto, caçar e prender esses indivíduos", disse.
"Qualquer atentado contra a imprensa capixaba terá resposta imediata da segurança pública"
Caus ressaltou que a prioridade da Polícia Militar nas ações que serão realizadas no bairro Planalto Serrano é a identificação e prisão dos dois homens que aparecem nas imagens ameaçando as equipes de reportagem. Além disso, o comandante-geral garantiu que a polícia também pretende prender os traficantes que promovem confrontos armados na região e que a equipe de inteligência da PM ficará no bairro.
"A Polícia Militar está focada em identificar esses indivíduos para, através da Justiça, conseguirmos mandados de busca e apreensão e, através da Operação Sentinela, fazermos prisões qualificadas e apreendermos armas, drogas e, principalmente, prender os traficantes que estão em guerra nesse bairro pelo domínio territorial. A nossa inteligência vai ficar aqui no bairro até que nós consigamos identificar principalmente aqueles dois indivíduos da moto para que nós possamos, junto com a Polícia Civil, fazer a prisão desses indivíduos", afirmou.