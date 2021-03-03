Polícia Militar faz ação e reforça segurança no bairro Planalto Serrano, na Serra, depois de tiroteio e ameaças a profissionais da imprensa Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Qualquer atentado à imprensa terá resposta imediata, diz chefe da PM no ES

Imagem mostra os dois criminosos que ameaçaram profissionais da imprensa, incluindo a equipe da TV Gazeta, no bairro Planalto Serrano, na Serra, nesta terça-feira (2) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

"A Polícia Militar está aqui em Planalto Serrano com três missões. A primeira é garantir a segurança da sociedade, da comunidade desses bairros. A segunda é a nossa presença para garantir o livre trabalho da imprensa. A nossa outra missão é identificar aqueles indivíduos da moto, caçar e prender esses indivíduos", disse.

"Qualquer atentado contra a imprensa capixaba terá resposta imediata da segurança pública" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

Caus ressaltou que a prioridade da Polícia Militar nas ações que serão realizadas no bairro Planalto Serrano é a identificação e prisão dos dois homens que aparecem nas imagens ameaçando as equipes de reportagem. Além disso, o comandante-geral garantiu que a polícia também pretende prender os traficantes que promovem confrontos armados na região e que a equipe de inteligência da PM ficará no bairro.