Duas pessoas são mortas a tiros em Nova Rosa da Penha, em Cariacica

Duas pessoas foram assassinadas em plena luz do dia no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Os homicídios aconteceram no início da tarde desta terça-feira (2), depois que quatro indivíduos passaram atirando pela região. As duas vítimas morreram no local. As informações são da Polícia Militar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer "dois homens com ferimentos por arma de fogo". "Após uma avaliação do médico regulador, foi enviada uma unidade de suporte avançado ao local e solicitado o apoio da PM", informou a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota.
A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", alegou em nota.
A PC também reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio dos canais do Disque-Denúncia (181). "Todas as informações recebidas são investigadas. Por meio do site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. A ferramenta é segura e não é necessário se identificar", garantiu.