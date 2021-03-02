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Violência

Duas pessoas são mortas a tiros em Nova Rosa da Penha, em Cariacica

Duplo assassinato aconteceu na tarde desta terça-feira (2); quatro indivíduos passaram atirando pela rua, de acordo com a Polícia Militar

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:57

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:57
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Duplo homicídio em Cariacica está sendo investigado por equipes do DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas pessoas foram assassinadas em plena luz do dia no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Os homicídios aconteceram no início da tarde desta terça-feira (2), depois que quatro indivíduos passaram atirando pela região. As duas vítimas morreram no local. As informações são da Polícia Militar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para socorrer "dois homens com ferimentos por arma de fogo". "Após uma avaliação do médico regulador, foi enviada uma unidade de suporte avançado ao local e solicitado o apoio da PM", informou a Secretaria Estadual de Saúde, por meio de nota.
Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", alegou em nota.
A PC também reforçou que a população pode auxiliar na investigação por meio dos canais do Disque-Denúncia (181). "Todas as informações recebidas são investigadas. Por meio do site, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. A ferramenta é segura e não é necessário se identificar", garantiu.

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