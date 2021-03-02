Após tiroteio e ameaças, ônibus voltam a circular em Planalto Serrano

Ônibus haviam parado de circular em Planalto Serrano após tiroteio Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

TV Gazeta, estiveram no local para mostrar a situação e foram ameaçadas, ao vivo, por criminosos armados da região. Por medida de segurança, a rota de algumas linhas do transporte coletivo que passam pelo bairro foram desviadas do local. Os ônibus começaram a voltar a circular no bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde desta terça-feira (2). Pela manhã, o transporte coletivo foi suspenso nas ruas do bairro em função de um tiroteio que aconteceu de madrugada . Equipes de reportagem, entre elas a da, estiveram no local para mostrar a situação e foram ameaçadas, ao vivo, por criminosos armados da região. Por medida de segurança, a rota de algumas linhas do transporte coletivo que passam pelo bairro foram desviadas do local.

Em nota divulgada nesta tarde (2), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas de ônibus que tiveram o itinerário alterado já estão retomando a circulação no bairro. A operação dessas linhas deve ser normalizada até o final do dia.

Durante o Bom Dia Espírito Santo desta terça (02) dois homens armados interromperam a entrada ao vivo da reportagem e mandaram que as equipes se retirassem do bairro. Eles chegaram a fazer um disparo. Veja o momento da ameaça:

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"Estávamos indo para o carro, com a câmera abaixada, quando ouvimos os disparos, não sei se foi para cima ou para a frente. Estamos bem, mas muito assustados", contou o repórter Diony Silva.

Segundo informações apuradas pela emissora, o tiroteio aconteceu por volta das 5h. Nas redes sociais, circulam fotos de casas atingidas por balas e áudios com barulho do tiroteio.

"NÃO HÁ ESPAÇO PARA ESSES ATOS NO ESPÍRITO SANTO", DIZ GOVERNADOR

O governador do Estado, Renato Casagrande, lamentou os episódios de violência ocorridos na manhã desta terça-feira (2) no bairro Planalto Serrano, na Serra. Em uma postagem na rede social, Casagrande afirmou que "não há espaço para esses atos no Espírito Santo", e disse que as forças de segurança já estão mobilizadas para identificar e punir os responsáveis.

Lamentamos profundamente episódio ocorrido com moradores e equipes de TVs ameaçadas por criminosos hj na Serra. Não há espaço para esses atos no ES. Mobilizamos nossas forças segurança para identificação/punição dos responsáveis. Trabalhamos incansavelmente p/redução da violência — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 2, 2021

COMISSÃO DE SEGURANÇA DA ALES PROMETE FISCALIZAÇÃO

Por nota, o deputado Luiz Durão (PDT), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), classificou como "inadmissível o que aconteceu em Planalto Serrano". Durão afirmou ainda que a Ales cumprirá com rigor o seu poder fiscalizador em todas as ações que são feitas diariamente pelo Executivo para reduzir os crimes.