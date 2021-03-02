Após tiroteio e ameaças, ônibus voltam a circular em Planalto Serrano

Os ônibus começaram a voltar a circular no bairro Planalto Serrano, na Serra, na tarde desta terça-feira (2). Pela manhã, o transporte coletivo foi suspenso nas ruas do bairro em função de um tiroteio que aconteceu de madrugada. Equipes de reportagem, entre elas a da TV Gazeta, estiveram no local para mostrar a situação e foram ameaçadas, ao vivo, por criminosos armados da região. Por medida de segurança, a rota de algumas linhas do transporte coletivo que passam pelo bairro foram desviadas do local.
Em nota divulgada nesta tarde (2), a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as linhas de ônibus que tiveram o itinerário alterado já estão retomando a circulação no bairro. A operação dessas linhas deve ser normalizada até o final do dia.
Durante o Bom Dia Espírito Santo desta terça (02) dois homens armados interromperam a entrada ao vivo da reportagem e mandaram que as equipes se retirassem do bairro. Eles chegaram a fazer um disparo. Veja o momento da ameaça:
"Estávamos indo para o carro, com a câmera abaixada, quando ouvimos os disparos, não sei se foi para cima ou para a frente. Estamos bem, mas muito assustados", contou o repórter Diony Silva.
Segundo informações apuradas pela emissora, o tiroteio aconteceu por volta das 5h. Nas redes sociais, circulam fotos de casas atingidas por balas e áudios com barulho do tiroteio.
"NÃO HÁ ESPAÇO PARA ESSES ATOS NO ESPÍRITO SANTO", DIZ GOVERNADOR
O governador do Estado, Renato Casagrande, lamentou os episódios de violência ocorridos na manhã desta terça-feira (2) no bairro Planalto Serrano, na Serra. Em uma postagem na rede social, Casagrande afirmou que "não há espaço para esses atos no Espírito Santo", e disse que as forças de segurança já estão mobilizadas para identificar e punir os responsáveis.
COMISSÃO DE SEGURANÇA DA ALES PROMETE FISCALIZAÇÃO
Por nota, o deputado Luiz Durão (PDT), presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), classificou como "inadmissível o que aconteceu em Planalto Serrano". Durão afirmou ainda que a Ales cumprirá com rigor o seu poder fiscalizador em todas as ações que são feitas diariamente pelo Executivo para reduzir os crimes.
“É inadmissível o que aconteceu hoje (2) em Planalto Serrano. Os bandidos que ameaçaram a equipe da TV Gazeta não se intimidaram porque têm certeza da impunidade, só que isso vai acabar. Não vamos tolerar mais essas afrontas! Há uma criminalidade juvenil que a Justiça não alcança, então infelizmente a polícia acaba enxugando gelo, mas conversei há pouco com o Cel Ramalho e ele me garantiu que está acontecendo uma saturação no local para identificar e prender os criminosos. A Comissão de Segurança já iniciou o mapeamento de todas as áreas de conflito no Espírito Santo e a Assembleia Legislativa cumprirá com rigor o seu poder fiscalizador, atuando de forma efetiva na fiscalização todas as ações que são feitas diariamente pelo Executivo para reduzir os crimes”, diz a nota.