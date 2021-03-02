Polícia recaptura preso que fugiu de viatura em Itapemirim

Uma moradora da região, que prefere não se identificar, disse que o caso aconteceu por volta das 15h. “Minha sobrinha me ligou falando que tinham policiais andando no posto. Foi tudo muito rápido, vi o homem com algemas nos pés, correndo em direção a uma mata. Os policiais ainda deram dois tiros para o alto para tentar pará-lo, mas não conseguiram”, contou a moradora.