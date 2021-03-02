Polícia recaptura preso que fugiu de viatura em Itapemirim

Foi recapturado na noite desta segunda-feira (01) o preso que fugiu de uma viatura da Polícia Civil no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A fuga aconteceu na tarde do mesmo dia, na ES 487, enquanto ele era transferido de Iconha para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Segundo a Polícia Civil, o homem, de 27 anos, foi recapturado, por volta das 20h40, na localidade de Ilha do Gato. Ele havia sido detido, em flagrante, por furto de uma serra elétrica, em uma residência no bairro Jardim da Ilha, em Iconha.
A FUGA
A caminho do Centro de Detenção Provisória, enquanto a viatura passava pela rodovia ES 487, que liga a sede de Itapemirim até a BR 101, em Rio Novo do Sul, o homem conseguiu abrir a porta da viatura e saltou do veículo em movimento, fugindo com algemas nos pés, para uma região de mata.
Uma moradora da região, que prefere não se identificar, disse que o caso aconteceu por volta das 15h. “Minha sobrinha me ligou falando que tinham policiais andando no posto. Foi tudo muito rápido, vi o homem com algemas nos pés, correndo em direção a uma mata. Os policiais ainda deram dois tiros para o alto para tentar pará-lo, mas não conseguiram”, contou a moradora.