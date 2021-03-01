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Sul do ES

Preso algemado foge de viatura policial no interior de Itapemirim

Segundo testemunhas, o homem estava com algemas nos pés. Moradora conta que viu preso correndo em um pasto, em direção a uma mata

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:30
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Vargem Grande, interior de Itapemirim Crédito: Reprodução | Google Maps
Os moradores da localidade de Vargem Grande, interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ficaram apreensivos na tarde desta segunda-feira (1°) depois que um preso conseguiu fugir de uma viatura policial. O homem, mesmo de algemas nos pés, conseguiu sair do veículo e entrar na mata.
Uma moradora da região, que prefere não se identificar, disse que o caso aconteceu por volta das 15h. “Minha sobrinha me ligou falando que tinham policiais andando no posto. Foi tudo muito rápido, vi o homem com algema no pé, correndo em direção a uma mata. Os policiais ainda deram dois tiros para o alto para tentar pará-lo, mas não conseguiram”, conta a moradora.
Segundo testemunhas, o preso saiu de uma viatura da Polícia Civil que passava pela ES 487, na localidade de Vargem Grande, no distrito de Piabanha do Norte. A estrada é a via de acesso entre a sede de Itapemirim e a BR 101, até Rio Novo do Sul.
A moradora acredita que o preso tenha saído da viatura quando o carro passou por um quebra molas da localidade. “Várias pessoas viram e ficaram abismadas. Estamos com medo dele voltar à noite”, disse.
De acordo com a Polícia Civil, o homem de 27 anos havia sido detido em flagrante por furto de uma serra elétrica, no bairro Jardim da Ilha, em Iconha.  Ele foi conduzido à delegacia da cidade, onde foi autuado por furto qualificado. No entanto, a caminho do Centro de Detenção Provisória, ele conseguiu abrir a porta da viatura e saltou do veículo em movimento, fugindo para região de mata. Até a noite desta segunda-feira (1) o homem não havia sido recapturado.  
"A Polícia Civil destaca que o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas", informou a Polícia Civil por meio de nota.
A Polícia Militar também informou que militares auxiliaram nas buscas, mas o homem não foi encontrado.

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Atualização

01/03/2021 - 8:15
A Polícia Civil enviou mais informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.

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