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Flagrante

Vídeo: suspeitos passam de moto e atiram contra ciclista em Linhares

Segundo a Polícia Civil, o jovem de 21 anos foi atingido por quatro disparos e foi encaminhado para o hospital com ferimentos, os autores ainda não foram encontrados

Publicado em 01 de Março de 2021 às 16:28

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

01 mar 2021 às 16:28
Uma câmera de segurança flagrou o momento em que criminosos em uma motocicleta atiraram contra um ciclista. A vítima passava em uma avenida de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (1º). Segundo a Polícia Civil, o jovem de 21 anos foi atingido por quatro disparos e foi encaminhado para o hospital, os autores ainda não foram encontrados.
O caso ocorreu por volta das 8 horas da manhã na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell. No vídeo, é possível ver que a vítima transitava tranquilamente quando os autores se aproximaram e o carona disparou algumas vezes contra o ciclista. Em seguida, os autores fugiram do local. A vítima tentou correr, mas acabou caindo poucos metros depois.
Câmera flagra ciclista sendo baleado em Linhares
Câmera flagra ciclista sendo baleado em Linhares Crédito: Reprodução | Videomonitoramento

INVESTIGAÇÕES

Em entrevista à TV Gazeta Norte, o delegado Fabrício Lucindo afirmou que as investigações já começaram. “Pelo tipo de ação, me parece ser um tipo de acerto de contas ou vingança”, explicou Lucindo.
O crime ocorreu em um horário de movimento intenso na avenida, que concentra vários pontos comerciais. A ousadia dos criminosos impressionou o delegado. “Aquele bairro não é violento, é comercial e a gente fica surpreso com esse ato de violência”.
Delegacia Regional de Linhares
O caso é investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato| A Gazeta 
O delegado informou ainda que a polícia deve procurar outras imagens para chegar nos autores do crime. Ninguém foi preso até o momento. Lucindo explicou ainda que a vítima foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

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