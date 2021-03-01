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Cachoeiro

Morre jovem baleado em comemoração de título do Flamengo no ES

Peterson Inácio Souza, de 23 anos, estava internado na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim e faleceu neste domingo (28)

Publicado em 01 de Março de 2021 às 09:23

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

01 mar 2021 às 09:23
A vítima de 23 anos foi alvejada com três tiros e socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia
Homem é baleado durante comemoração do título do Flamengo em Cachoeiro Crédito: Montagem Rede Gazeta
Morreu neste domingo (28) o homem que foi baleado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a comemoração do título do Flamengo na madrugada da última sexta-feira (26). Peterson Inácio Souza levou três tiros e estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade. 
O crime aconteceu por volta de 01h15, na Linha Vermelha, local conhecido como ponto de encontro para comemorações. Em um vídeo que circula nas redes sociais feito na hora do ocorrido, é possível ouvir os tiros.
Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram o homem na região da cabeça, do tórax e no braço e ele foi socorrido por populares. O acusado de ter atirado não foi localizado pelos policiais. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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