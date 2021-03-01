Morre jovem baleado em comemoração de título do Flamengo no ES

Morreu neste domingo (28) o homem que foi baleado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante a comemoração do título do Flamengo na madrugada da última sexta-feira (26). Peterson Inácio Souza levou três tiros e estava internado na Santa Casa de Misericórdia da cidade.
O crime aconteceu por volta de 01h15, na Linha Vermelha, local conhecido como ponto de encontro para comemorações. Em um vídeo que circula nas redes sociais feito na hora do ocorrido, é possível ouvir os tiros.
Segundo a Polícia Militar, os tiros atingiram o homem na região da cabeça, do tórax e no braço e ele foi socorrido por populares. O acusado de ter atirado não foi localizado pelos policiais. A Polícia Civil vai investigar o caso.