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Manifestação

Motociclistas pedem Justiça após morte de motoboy em Cachoeiro

Colegas da vítima pediram justiça pela morte do entregador Alexandre Marinho, de 26 anos, que foi atingido por um carro na madrugada desta sexta (26)

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 17:26

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 fev 2021 às 17:26
Motociclistas pedem Justiça após morte de motoboy em Cachoeiro
Motociclistas pedem Justiça após morte de motoboy em Cachoeiro Crédito: Leitor/ A Gazeta
Dezenas de motoboys de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, fizeram um protesto percorrendo as principais ruas da cidade na tarde desta sexta-feira (26). Eles pediram justiça pela morte do colega Alexandre Marinho, de 26 anos, que foi atingido por um carro que capotou durante a madrugada.
A batida, envolvendo um veículo e a moto aconteceu na Linha Vermelha, no bairro Jardim América. O local foi o ponto de partida da manifestação. Buzinando eles percorreram a rua Bernardo Horta, a Avenida Beira Rio e seguiram em direção ao cemitério municipal no bairro Coronel Borges, onde o corpo da vítima é velado.
Segundo a família, Alexandre estava fazendo a última entrega da noite quando o carro capotou na avenida e entrou na frente do motoboy. Na ocorrência da Polícia Militar consta que o motorista do veículo fez o teste do bafômetro e deu negativo. Porém, o caso será investigado.

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