Motociclistas pedem Justiça após morte de motoboy em Cachoeiro

A batida, envolvendo um veículo e a moto aconteceu na Linha Vermelha, no bairro Jardim América. O local foi o ponto de partida da manifestação. Buzinando eles percorreram a rua Bernardo Horta, a Avenida Beira Rio e seguiram em direção ao cemitério municipal no bairro Coronel Borges, onde o corpo da vítima é velado.