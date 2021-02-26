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Acidente

Idoso é atropelado por carro em faixa de pedestres em Cachoeiro

O atropelamento foi na manhã desta sexta-feira (26) no bairro Independência; a vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada para uma unidade de saúde com escoriações

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 fev 2021 às 15:20
Idoso é atropelado por carro em Cachoeiro de Itapemirim
Idoso é atropelado por carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um idoso ficou ferido ao ser atropelado por um carro no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (26) e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
O idoso foi atingido quando atravessava a faixa de pedestres na Avenida Monte Castelo. Segundo testemunhas, a colisão não foi forte, mas o pedestre caiu com o impacto. Os bombeiros informaram que o idoso foi socorrido e levado a uma unidade de saúde com algumas escoriações.

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