Idoso é atropelado por carro em faixa de pedestres em Cachoeiro

Um idoso ficou ferido ao ser atropelado por um carro no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A batida aconteceu na manhã desta sexta-feira (26) e a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
O idoso foi atingido quando atravessava a faixa de pedestres na Avenida Monte Castelo. Segundo testemunhas, a colisão não foi forte, mas o pedestre caiu com o impacto. Os bombeiros informaram que o idoso foi socorrido e levado a uma unidade de saúde com algumas escoriações.