Submetralhadoras e drogas são apreendidas em condomínio em Cachoeiro

Submetralhadoras, drogas e munições foram apreendidas dentro de condomínio em Cachoeiro Crédito: Secretaria de Segurança do Estado

Polícia Militar informou que a apreensão foi realizada durante um policiamento de rotina nas proximidades do residencial. A equipe visualizou dois homens em atitude suspeita saindo de um dos blocos do condomínio. Um deles fugiu para o matagal e o outro retornou para as instalações do condomínio.

Neste momento, os policiais foram atrás do suspeito dentro do edifício e, quando passaram por um dos apartamentos que estava com a porta aberta, sentiram um forte odor de maconha.

Após buscas no local foram encontradas duas submetralhadoras calibre 380 de fabricação caseira, cinco tabletes de maconha - pesando ao todo 3,1 quilos, 37 buchas da mesma droga, 86 munições calibre 380, cinco balanças de precisão, duas placas balísticas, um capa de colete e três carregadores alongados calibre 380.