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Minha Casa Minha Vida

Submetralhadoras e drogas são apreendidas em condomínio em Cachoeiro

O material apreendido foi encontrado dentro de um apartamento do condomínio. Os policiais chegaram até o local pelo forte odor de maconha

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:16

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 fev 2021 às 14:16
Os policiais chegaram até o apartamento pelo forte odor de maconha
Submetralhadoras, drogas e munições foram apreendidas dentro de condomínio em Cachoeiro Crédito: Secretaria de Segurança do Estado
Duas submetralhadoras e drogas foram apreendidas na noite desta quinta-feira (25), no bairro Dr. Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O material estavam dentro de um apartamento do condomínio Otílio Roncetti, do programa Minha Casa Minha Vida.
Polícia Militar informou que a apreensão foi realizada durante um policiamento de rotina nas proximidades do residencial. A equipe visualizou dois homens em atitude suspeita saindo de um dos blocos do condomínio. Um deles fugiu para o matagal e o outro retornou para as instalações do condomínio.
Neste momento, os policiais foram atrás do suspeito dentro do edifício e, quando passaram por um dos apartamentos que estava com a porta aberta, sentiram um forte odor de maconha.
Após buscas no local foram encontradas duas submetralhadoras calibre 380 de fabricação caseira, cinco tabletes de maconha -  pesando ao todo 3,1 quilos, 37 buchas da mesma droga, 86 munições calibre 380, cinco balanças de precisão, duas placas balísticas, um capa de colete e três carregadores alongados calibre 380.
O material foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro. Ninguém foi detido.

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