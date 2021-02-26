Homem é baleado durante comemoração de título do Flamengo em Cachoeiro

Homem é baleado durante comemoração do título do Flamengo em Cachoeiro Crédito: Montagem Rede Gazeta

cabeça, do tórax e no braço. Em um vídeo que circula nas redes sociais feito na hora do ocorrido, é possível ouvir os tiros. Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu por volta de 01h15, na Linha Vermelha, local conhecido como ponto de encontro para comemorações. Os tiros atingiram o homem na região da

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A polícia informou ainda que o socorro do homem foi realizado por um popular. Nesta manhã (26), a vítima permanece internada na emergência do pronto-socorro. O acusado de ter atirado não foi localizado pelos policiais. A Polícia Civil vai investigar o caso.

AGLOMERAÇÃO EM FESTA

No mesmo local, durante a comemoração, foi registrado uma aglomeração entre os torcedores. As pessoas que estavam no local ocupavam as duas vias da avenida.

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O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que realizava uma operação de ação preventiva para atender ocorrências relacionadas a aglomeração de pessoas no Centro. De acordo com a nota, os policiais tentaram conversar com os participantes, pedindo para que eles dispersassem, mas a ordem não foi respeitada e eles começaram a jogar garrafas de vidro e pedaços de madeiras contra os policiais, que precisaram usar a bomba de efeito moral para dispersar o público. A ação foi realizada junto com agentes da Guarda Municipal.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CACHOEIRO