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Em aglomeração

Homem é baleado durante comemoração de título do Flamengo em Cachoeiro

As pessoas que estavam no local ocupavam as duas vias da Avenida Linha Vermelha. Torcedores comemoravam o título de campeão do Brasileirão
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:09

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:09

A vítima de 23 anos foi alvejada com três tiros e socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia
Homem é baleado durante comemoração do título do Flamengo em Cachoeiro Crédito: Montagem Rede Gazeta
Um homem foi baleado na madrugada desta sexta-feira (26), durante a comemoração do título do Flamengo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A vítima de 23 anos foi alvejada com três tiros e socorrida para o hospital Santa Casa de Misericórdia. O time carioca venceu o Brasileirão 2020 na noite desta quinta-feira (25). 
Em um vídeo que circula nas redes sociais feito na hora do ocorrido, é possível ouvir os tiros. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 01h15, na Linha Vermelha, local conhecido como ponto de encontro para comemorações. Os tiros atingiram o homem na região da cabeça, do tórax e no braço.
A polícia informou ainda que o socorro do homem foi realizado por um popular. Nesta manhã (26), a vítima permanece internada na emergência do pronto-socorro. O acusado de ter atirado não foi localizado pelos policiais. A Polícia Civil vai investigar o caso.

AGLOMERAÇÃO EM FESTA

No mesmo local, durante a comemoração, foi registrado uma aglomeração entre os torcedores. As pessoas que estavam no local ocupavam as duas vias da avenida.

O QUE DIZ A PM

Polícia Militar informou que realizava uma operação de ação preventiva para atender ocorrências relacionadas a aglomeração de pessoas no Centro. De acordo com a nota, os policiais tentaram conversar com os participantes, pedindo para que eles dispersassem, mas a ordem não foi respeitada e eles começaram a jogar garrafas de vidro e pedaços de madeiras contra os policiais, que precisaram usar a bomba de efeito moral para dispersar o público. A ação foi realizada junto com agentes da Guarda Municipal.

O QUE DIZ A PREFEITURA DE CACHOEIRO

A Secretaria Municipal de Segurança informa que, assim que o operador de videomonitoramento identificou a aglomeração, as viaturas da Guarda Municipal e da Polícia Militar foram acionadas e dispersaram as pessoas que estavam se aglomerando no local. A Prefeitura de Cachoeiro informa também que nesta quinta-feira (26) havia três equipes, envolvendo fiscais e agentes da Guarda Civil Municipal, fiscalizando os estabelecimentos comerciais.

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