Vídeo: PM reage a assalto e mata assaltante em Vila Velha

O PM fez quatro disparos contra os dois assaltantes, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Nas imagens obtidas pela TV Gazeta, é possível ver o soldado atravessando a rua em direção ao próprio carro. O militar entra no veículo estacionado, assumindo a direção, enquanto um grupo de funcionários de um comércio conversa do outro lado da rua, próximo à câmera.

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Em seguida uma moto com o farol acesso se aproxima. A moto para ao lado do veículo do PM. Nota-se a faísca do cano da arma durante os quatro disparos realizados pelo militar. O grupo de trabalhadores corre para se proteger e um dos tiros chega a atingir um tonel, que estava próximo aos funcionários.

A ação dura pouco mais de cinco segundos. O PM sai do carro e verifica o estado de um dos assaltantes, que caiu no chão após ser baleado e morreu no local. Com ele foi apreendida uma pistola 9 mm. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

SEGUNDO SUSPEITO

Já o outro suspeito, mesmo baleado, conseguiu fugir na moto, que posteriormente foi localizada na rua Antonio Almeida Filho, na Praia de Itaparica. O veículo, que não possuía restrição de furto ou roubo, foi conduzido para o pátio de Riviera da Barra, em Vila Velha.

Populares afirmam que o suspeito foi socorrido por um carro preto, modelo Volkswagen Jetta. Em nota, a Polícia Militar confirmou que ele foi localizado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e permanece internado, sob escolta. Assim que receber alta, o suspeito vai ser encaminhado para a delegacia.

LEGÍTIMA DEFESA