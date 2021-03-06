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Tentativa de assalto

Vídeo: PM reage a assalto e mata assaltante em Vila Velha

O militar estava no carro quando foi rendido por dois homens em uma moto, um deles armado

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:44

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:44
Imagens obtidas pela TV Gazeta
O PM fez quatro disparos contra os dois assaltantes, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento exato em que assaltantes abordam um policial militar, que estava de folga, na noite de sexta-feira (05), em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. O PM reagiu e atirou contra os dois suspeitos, que estavam de moto. Um deles morreu e outro ficou ferido. 
Nas imagens obtidas pela TV Gazeta, é possível ver o soldado atravessando a rua em direção ao próprio carro. O militar entra no veículo estacionado, assumindo a direção, enquanto um grupo de funcionários de um comércio conversa do outro lado da rua, próximo à câmera. 
Em seguida uma moto com o farol acesso se aproxima. A moto para ao lado do veículo do PM. Nota-se a faísca do cano da arma durante os quatro disparos realizados pelo militar. O grupo de trabalhadores corre para se proteger e um dos tiros chega a atingir um tonel, que estava próximo aos funcionários. 
A ação dura pouco mais de cinco segundos. O PM sai do carro e verifica o estado de um dos assaltantes, que caiu no chão após ser baleado e morreu no local. Com ele foi apreendida uma pistola 9 mm. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. 

SEGUNDO SUSPEITO

Já o outro suspeito, mesmo baleado, conseguiu fugir na moto, que posteriormente foi localizada na rua Antonio Almeida Filho, na Praia de Itaparica. O veículo, que não possuía restrição de furto ou roubo, foi conduzido para o pátio de Riviera da Barra, em Vila Velha.
Populares afirmam que o suspeito foi socorrido por um carro preto, modelo Volkswagen Jetta. Em nota, a Polícia Militar confirmou que ele foi localizado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, e permanece internado, sob escolta. Assim que receber alta, o suspeito vai ser encaminhado para a delegacia. 

LEGÍTIMA DEFESA

A Polícia Militar informou que o policial envolvido prestou esclarecimentos à Polícia Civil. O delegado entendeu que ação foi em legítima defesa. Em seguida, o PM foi liberado. A ocorrência vai ser encaminhada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). 

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