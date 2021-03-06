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Bandidos fugiram

Policial troca tiros com criminosos após ser atropelado na Serra

O policial militar e outros colegas realizavam patrulhamento quando o motorista do veículo se recusou a atender à ordem de parada

Publicado em 06 de Março de 2021 às 16:15

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

06 mar 2021 às 16:15
Carro da Polícia Militar
Policiais realizavam patrulhamento quando decidiram abordar um carro, mas o motorista jogou o veículo contra um dos PMs Crédito: Carlos Alberto Silva
Um policial militar foi atropelado durante a abordagem a um carro, no início da manhã deste sábado (06), no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Houve troca de tiros na rua e perseguição, mas os suspeitos conseguiram fugir. 
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe policial estava em patrulhamento nas ruas dos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares quando, ao passar por um veículo deram ordem de parada para que os ocupantes e o carro fossem revistados.
O motorista do carro abordado, porém, se recusou, acelerou o veículo e partiu em direção a um dos policiais que estava fora da viatura.
Os militares atiraram contra os ocupantes do carro suspeito, que revidaram com disparos de arma de fogo. Houve perseguição pelas ruas, que acabou depois que os criminosos abandonaram o veículo no bairro Vila Nova de Colares e fugiram a pé. 
O carro foi guinchado e levado para o pátio da polícia. Já o militar atropelado foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Castelândia, onde recebeu atendimento médico. O PM já recebeu alta e passa bem, de acordo com a assessoria de imprensa da corporação. 
Um dos suspeitos de ter se envolvido na troca de tiros foi localizado em uma casa horas depois. De acordo com a PM ele havia sido baleado e foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permanece com escolta policial. A ocorrência foi entregue na Delegacia Regional da Serra para que sejam identificados os demais envolvidos no crime. 

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