Bandidos fazem corrida com carro de aplicativo para matar jovem em Vitória

Os três suspeitos foram levados para a DHPP Crédito: Daniel Reis

Os moradores de Vitória Serra não tiveram paz na noite de sexta-feira (5) para sábado (6). No intervalo de 10 horas, foram registradas cinco ocorrências envolvendo tiros e que resultaram em mortes ou pessoas feridas.

Um desses crimes foi a execução de um rapaz, por volta das 4 horas da madrugada deste sábado (6), na rua Leopoldo do Nunes do Amaral, no bairro Joana Darc, em Vitória. Os criminosos usaram um carro de aplicativo para dar o ataque no local.

De acordo com informações levantadas pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os criminosos estavam em um carro branco guiado por um motorista de aplicativo. O veículo com quatro ocupantes parou e abriu fogo contra o rapaz. O nome e a idade dele não foram informados pela Polícia Civil.

Mesmo ferida, a vítima chegou a pedir socorro a moradores que foram acordados com os gritos de ajuda. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou a ir ao local, mas o rapaz não resistiu aos tiros e faleceu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Policiais militares que faziam patrulhamento na região chegaram a ouvir os tiros na rua Leopoldo Nunes do Amaral e seguiram rapidamente para o local. No caminho, porém, eles se depararam com o carro de aplicativo passando em alta velocidade e deram ordem de parada.

Durante a abordagem, os militares localizaram duas armas, munição e drogas no veículo. Três passageiros foram detidos e encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O motorista do carro de aplicativo também foi conduzido, porém, tanto ele quanto os passageiros informaram que o condutor não sabia que eles cometeriam um assassinato.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil para saber se os três suspeitos permaneceram presos. No entanto, a resposta é que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com os suspeitos conduzidos.

NOITE VIOLENTA NA GRANDE VITÓRIA

Também em Vitória, outro homem foi assassinado após ser espancado no bairro Santos Dumont, por volta das 20h50 de sexta-feira (5). Uma equipe do plantão do DHPP esteve no local e fez os primeiros levantamentos sobre o crime. O corpo foi encaminhado para o DML.

A Capital foi o cenário de uma terceira ocorrência de violência na madrugada de sábado (6), só que dessa vez no bairro São Benedito. Um rapaz foi baleado na coxa direita e socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

Cerca de meia hora depois, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Planalto Serrano, na Serra. Um adolescente de 14 anos foi baleado nas costas e socorrido por uma viatura da Polícia Militar ao Pronto Atendimento de Serra-Sede.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A assessoria não informou detalhes sobre as circunstâncias dos disparos.