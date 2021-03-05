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Abandonados em apartamento

Cães maltratados em Vila Velha se recuperam e serão colocados para adoção

Zeus, Valentim, Rajada, Chocolate e Peper estavam abandonados em um apartamento de Vila Velha e foram encontrados em estado deplorável; ainda este mês, três dos cinco cãezinhos serão colocados para adoção em uma feirinha com outros animais

Publicado em 05 de Março de 2021 às 20:19

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

05 mar 2021 às 20:19
Zeus, Valentim, Rajada, Chocolate e Peper estavam abandonados em um apartamento de Vila Velha
Zeus, Valentim, Rajada, Chocolate e Peper foram encontrados desnutridos e desindratados em um apartamento de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis | PMVV
Os cães que foram resgatados de maus-tratos de um apartamento de Vila Velha estarão disponíveis para adoção em breve. Dos cinco animais, três já estão aptos para adoção e outros dois seguem em tratamento. Os cães foram resgatados no dia 8 de janeiro deste ano, e estavam abandonados no apartamento sem água e sem comida, com desidratação e desnutridos.
Os animais estão em uma clínica que tem contrato com a Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV). De acordo com o órgão, eles seguem em tratamento clínico e continuam tendo tratamento veterinário, mas todos apresentam melhora significativa, com ganho de peso e condição corporal.

TRANSFORMAÇÃO

Vídeos e fotografias feitas no apartamento revelam o cenário desolador onde os animais foram encontrados: o chão estava repleto de fezes dos animais e restos de jornais molhados com a urina deles; os cestos de lixo estavam revirados e espalhados; as bacias que deveriam estar com água, totalmente secas. Sem contar os restos mortais.
Desde que foram resgatados e internados na clínica veterinária, os cinco cães receberam tratamento com antibióticos, fluidoterapia, vitamina, suporte energético e todas as medicações conforme exames laboratoriais de cada um. Também receberam todo o suporte de limpeza, higiene, ração e água. Veja como eles estão:

Animais foram resgatados de maus-tratos em apartamento de Vila Velha

Ainda não tem data certa, mas ainda neste mês três dos cinco cães serão colocados para adoção em uma feirinha no município. Além dos três cães, mais 20 cachorros e 15 gatos também estarão disponíveis para quem quiser adotar um animalzinho. Os animais resgatados são todos Sem Raça Definida (SRD).
Quatro deles são adultos, com uma faixa etária de cinco a seis anos, e apenas um já é idoso. Além disso, três são machos e duas são fêmeas. Mas esses são apenas detalhes, perto da alegria que eles podem dar para a futura família.

RELEMBRE O CASO: 11 ANIMAIS MORTOS

O resgate dos cachorros aconteceu no dia 8 de janeiro à tarde, depois de moradores do prédio no Centro de Vila Velha sentirem um forte cheiro vindo de dentro do apartamento, apesar das portas lacradas com fita adesiva. Por causa do odor, eles acionaram a Guarda Municipal, que conseguiu entrar no local.
No interior do imóvel, havia fezes e jornais molhados de urina espalhados pelo chão. Além de muito lixo e restos mortais de 11 animais — que estavam servindo de alimento para os cinco que conseguiram sobreviver. De acordo com a inspeção da Secretaria Municipal de Saúde, eles estavam abandonados há cerca de 15 dias.
A proprietária do apartamento foi identificada e trata-se de uma jovem de 22 anos. De acordo com o pai, ela tem depressão desde que a irmã faleceu, há sete anos. Em entrevista à TV Gazeta, ele revelou que a família tem um abrigo para animais e que a filha ajudava a cuidar do local.

CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

No dia 24 de fevereiro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), concluiu o inquérito que investigou o crime de maus-tratos aos animais
O homem de 46 anos, a esposa dele de 40, e a filha do casal de 22 anos, foram indiciados por estelionato e maus tratos a animais, pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).
O delegado responsável pelo caso também representou pela prisão preventiva dos três investigados. O inquérito policial instaurado em janeiro deste ano, foi concluído no dia 24 de fevereiro e remetido ao Ministério Público.

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