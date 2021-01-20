PC interdita abrigo mantido pela família de mulher que abandonou animais em Vila Velha

O abrigo interditado era mantido por familiares da mulher que abandonou animais em um apartamento, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil

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resgatou 34 animais e interditou um abrigo localizado no município da A Polícia Civil, em ação conjunta com a CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV),localizado no município da Serra . A ação, realizada na manhã desta quarta-feira (20), foi fruto do cumprimento de mandado de busca e apreensão, além de determinação judicial de interdição do estabelecimento. A ordem judicial é decorrente de uma investigação que está em andamento na Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

O abrigo interditado é mantido pelos pais da moradora de um apartamento localizado em Vila Velha, onde diversos animais foram encontrados mortos e em situações de maus tratos, no dia 8 de janeiro . A ação desta quarta-feira visa, segundo a polícia, averiguar a condição do local que abrigava os animais e cumprir a determinação da Justiça para interdição e resgate dos cães encontrados.

"O inquérito policial está em andamento. As suspeitas são de que os animais encontrados no apartamento teriam sido recolhidos pela mãe, dona do abrigo, e entregues à filha para ajudar nos cuidados dos animais. O apartamento seria, então, uma extensão do abrigo. Tanto a moradora do apartamento quanto a mãe faziam pedidos de doação de forma conjunta, o que reforça a suspeita de que a arrecadação e os cuidados eram comuns às duas", afirmou o titular da DPMA, delegado Eduardo Passamani.

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O local onde os animais estavam aparentava pouca salubridade. Apesar disso, os fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária informaram que os cães não apresentavam sinais de maus-tratos. Os animais foram recolhidos pela equipe da CPI dos Maus-tratos, que os encaminhará para avaliação médica e lar adotivo provisório.