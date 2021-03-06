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Bairro Jóquei de Itaparica

Vídeo: carro de luxo pega fogo e explode em Vila Velha

Fogo começou com o veículo ainda em movimento, mas, por sorte, o condutor do veículo e a mulher dele, que está grávida, não ficaram feridos

Publicado em 05 de Março de 2021 às 23:05

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

05 mar 2021 às 23:05
Carro de luxo pegou fogo ainda em movimento e explodiu em Vila Velha
Carro de luxo pegou fogo e explodiu em Vila Velha nesta sexta-feira (5) Crédito: Reprodução
Um carro de luxo modelo Lamborghini Gallardo pegou fogo e explodiu no bairro Jóquei Clube, em Vila Velha, por volta das 21h15 desta sexta-feira (5), próximo ao viaduto da Rodovia Darly Santos. As imagens impressionantes mostram as chamas começando a se espalharem com o carro ainda em movimento, até que o condutor para, momentos antes de o fogo tomar todo o veículo. Por sorte, os dois ocupantes do carro, um homem e uma mulher grávida, conseguiram sair e não ficaram feridos.
Os vídeos foram registrados por Taiza Valentina e o namorado, Cléber Mesquita, que seguiam pela rodovia Darly Santos atrás do veículo esportivo. Cléber contou que, quando viu as chamas começarem, tentou sinalizar piscando o farol e buzinando, mas não conseguiu alertar o condutor.
"Eu estava atrás dele, ele estava andando bem devagar, uns 60 km/h e começou a sair fogo pelo escapamento dele. Como era um carro esportivo, achei que fosse algo de aceleração. Mas começou a sair bastante fogo. A Taiza começou a filmar e eu comecei a dar o farol alto e buzinar para alertar", disse.
Cléber afirmou que, depois de alguns instantes e com o fogo já alto, o condutor do veículo esportivo parou, bem embaixo do viaduto da rodovia. Os dois ocupantes conseguiram sair do veículo e Cléber tentou apagar as chamas com o extintor do seu próprio carro, mas não conseguiu. Ele alegou ainda que, apesar da situação, o motorista comemorou o fato de nada mais grave ter acontecido. 
"Ele continuou andando e eu fiquei desesperado. Até o momento que ele encostou o carro, aí eu saí com o extintor, mas não deu tempo de fazer nada. Com uns dois, três minutos o carro explodiu. Fiz o possível pra ajudar. Ele desceu do carro e disse ‘cara, o que importa é que eu estou vivo’. A esposa dele está grávida, ela saiu no meio do fogo, mas ninguém ficou ferido", detalhou.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo, por volta das 21h30. "A equipe chegou ao local e encontrou o carro, uma Lamborghini Gallardo, em chamas. O combate foi realizado e ninguém ficou ferido. O proprietário solicitou perícia e a previsão do laudo é de, no mínimo, 40 dias."
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, mas não obteve resposta. 

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