Policial militar é rendido e mata suspeito em Coqueiral de Itaparica

Um soldado da Polícia Militar, que estava de folga, foi rendido por dois assaltantes na madrugada deste sábado (06), enquanto entrava em seu veículo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Armados, os homens anunciaram o assalto, mas o militar reagiu à tentativa, baleando os dois suspeitos.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, os assaltantes chegaram de moto e anunciaram o roubo, ordenando que o militar ficasse parado enquanto lhe apontavam uma arma de fogo. O militar reagiu e efetuou quatro disparos. Um dos suspeitos, atingido na cabeça, veio a óbito no local.
Com ele, foram encontrados uma pistola Taurus calibre 9mm, com numeração raspada, contendo nove munições calibre 9mm e dois celulares.
Já o outro suspeito conseguiu fugir na moto, que posteriormente foi localizada na rua Antonio Almeida Filho, na Praia de Itaparica. O veículo, que não possuía restrição de furto e roubo, foi conduzido para o pátio de Riviera da Barra.
Populares afirmam que o baleado foi socorrido por um carro preto, modelo Jeta. Em nota, a Polícia Militar confirmou que ele foi localizado após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos provocado por disparos de arma de fogo. Ele permanece escoltado pela PM.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi classificado como tentativa de latrocínio com a morte do autor. "O corpo do suspeito que foi a óbito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para familiares e para ser feito o exame cadavérico. A arma apreendida com o suspeito foi apreendida e será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições."
Em relação ao segundo suspeito, a corporação informou que, após a alta médica, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.
"O militar prestou esclarecimentos, e por entendimento da autoridade policial, agiu em legítima defesa e foi liberado. O procedimento será encaminhado para o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) para maiores diligências. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada."