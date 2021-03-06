Policial militar é rendido e mata suspeito em Coqueiral de Itaparica

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um soldado da Polícia Militar , que estava de folga, foi rendido por dois assaltantes na madrugada deste sábado (06), enquanto entrava em seu veículo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . Armados, os homens anunciaram o assalto, mas o militar reagiu à tentativa, baleando os dois suspeitos.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, os assaltantes chegaram de moto e anunciaram o roubo, ordenando que o militar ficasse parado enquanto lhe apontavam uma arma de fogo. O militar reagiu e efetuou quatro disparos. Um dos suspeitos, atingido na cabeça, veio a óbito no local.

Com ele, foram encontrados uma pistola Taurus calibre 9mm, com numeração raspada, contendo nove munições calibre 9mm e dois celulares.

Já o outro suspeito conseguiu fugir na moto, que posteriormente foi localizada na rua Antonio Almeida Filho, na Praia de Itaparica. O veículo, que não possuía restrição de furto e roubo, foi conduzido para o pátio de Riviera da Barra.

Populares afirmam que o baleado foi socorrido por um carro preto, modelo Jeta. Em nota, a Polícia Militar confirmou que ele foi localizado após dar entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos provocado por disparos de arma de fogo. Ele permanece escoltado pela PM.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi classificado como tentativa de latrocínio com a morte do autor. "O corpo do suspeito que foi a óbito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para familiares e para ser feito o exame cadavérico. A arma apreendida com o suspeito foi apreendida e será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições."

Em relação ao segundo suspeito, a corporação informou que, após a alta médica, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha para prestar depoimento.