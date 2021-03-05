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Crime

Homem é morto na Serra e autor do disparo alega legítima defesa

Segundo a Polícia Militar, o próprio suspeito foi quem acionou o Ciodes e informou sobre o crime; ele teria sido agredido durante uma briga e disse que atirou para se defender

Publicado em 05 de Março de 2021 às 19:30

Publicado em 

05 mar 2021 às 19:30
Viatura da Polícia Militar
Homem foi morto na Serra e autor do disparo alegou que atirou após ser agredido pela vítima Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto com um tiro no Bairro Laranjeiras, na Serra, na tarde desta sexta-feira (5). Segundo a Polícia Militar, o próprio autor dos disparos acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) afirmando que agiu em legítima defesa após ser agredido.
A polícia informou que o homem teria sido agredido com um soco durante uma briga e que atirou contra a vítima na tentativa de se defender. A Polícia Militar não deu detalhes sobre o porquê da briga. A vítima morreu no local.
Polícia Civil foi acionada e alegou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com a corporação, apenas após a finalização das investigações que serão divulgadas informações sobre o caso.

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