Bandidos roubam carro de médica, assaltam agente de Saúde e batem veículo em Vitória

Uma médica de 35 anos foi assaltada no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (04). Ela estava com o filho, um bebê de oito meses ,quando foi rendida por dois bandidos. Eles levaram o carro dela e cometeram um outro assalto antes de bater com o veículo.
Na fuga, os criminosos bateram com o carro em uma casa. O assalto aconteceu por volta das 16h. A médica estava tirando o bebê do banco de trás quando foi rendida pelos bandidos. A avó da criança também estava no carro.
"Na delegacia, ela informou que foram dois indivíduos que cometeram o assalto e ela estava indo deixar o bebê em uma consulta. Foi só o tempo de tirar a criança do bebê conforto e eles fugiram", contou o inspetor Ângelo Dalcin, da Guarda Municipal de Vitória.
Depois que os bandidos roubaram o carro, eles fugiram com o veículo. No bairro São Cristóvão, eles cometeram um outro assalto, contra uma agente de saúde. Assim que eles anunciaram o assalto, a mulher correu. Um dos bandidos saiu do carro, foi atrás dela e entrou em luta corporal com a vítima, antes de pegar o celular da mulher.
Um dos bandidos ficou na Avenida Marechal Campos, mas o outro seguiu com o carro. A Guarda Municipal tentou abordá-lo ainda na avenida, mas ele continuou a fuga.
O suspeito acabou entrando em uma rua estreita e colidindo com o carro em uma casa. Não tinha ninguém na residência no momento do acidente. Ninguém foi preso.