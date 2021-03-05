Bandidos roubam carro de médica, assaltam agente de Saúde e batem veículo em Vitória

A médica estava tirando o bebê do banco de trás quando foi rendida pelos bandidos em Santa Lúcia. Depois os criminosos assaltaram uma mulher em São Cristóvão. Houve perseguição e, após colisão em casa, eles fugiram

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:05

Tiago Felix

05 mar 2021 às 09:05
Uma médica de 35 anos foi assaltada no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na tarde desta quinta-feira (04). Ela estava com o filho,  um bebê de oito meses ,quando foi rendida por dois bandidos. Eles levaram o carro dela e cometeram um outro assalto antes de bater com o veículo.
Na fuga, os criminosos bateram com o carro em uma casa. O assalto aconteceu por volta das 16h. A médica estava tirando o bebê do banco de trás quando foi rendida pelos bandidos. A avó da criança também estava no carro.
"Na delegacia, ela informou que foram dois indivíduos que cometeram o assalto e ela estava indo deixar o bebê em uma consulta. Foi só o tempo de tirar a criança do bebê conforto e eles fugiram", contou o inspetor Ângelo Dalcin, da Guarda Municipal de Vitória.

Depois que os bandidos roubaram o carro, eles fugiram com o veículo. No bairro São Cristóvão, eles cometeram um outro assalto, contra uma agente de saúde. Assim que eles anunciaram o assalto, a mulher correu. Um dos bandidos saiu do carro, foi atrás dela e entrou em luta corporal com a vítima, antes de pegar o celular da mulher.
Um dos bandidos ficou na Avenida Marechal Campos, mas o outro seguiu com o carro. A Guarda Municipal tentou abordá-lo ainda na avenida, mas ele continuou a fuga.
O suspeito acabou entrando em uma rua estreita e colidindo com o carro em uma casa. Não tinha ninguém na residência no momento do acidente. Ninguém foi preso.

