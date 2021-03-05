Criminoso joga idoso no chão em assalto e é detido no Centro de Vitória

Suspeito de cometer vários roubos no Centro de Vitória foi preso nesta quinta (4) Crédito: Tiago Félix

Um homem foi detido pela Guarda Municipal de Vitória após assaltar um idoso na Avenida República, próximo ao Parque Moscoso, no Centro da Capital, na tarde desta quinta-feira (4). O senhor de 76 anos foi jogado no chão e bateu a cabeça, tendo sido levado para o Hospital São Lucas por uma equipe do Samu. O assaltante Alan Barreto Silva tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

A Guarda informou que a vítima estava saindo de um banco quando foi abordada por Alan, que agrediu o idoso e tentou fugir após o roubo. O inspetor Borges, da Guarda Municipal, informou que, nesse momento, pessoas que viram o crime alertaram os agentes, que conseguiram deter o suspeito.

"Nossa equipe estava na avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, quando nos deparamos com uma pessoa correndo e alguns munícipes acusando essa pessoa de ter cometido um roubo. Nós fizemos a abordagem, conseguimos deter o suspeito. A informação que foi passada pra nós é de que a vítima estava saindo do banco e foi abordada na Avenida República. Ele jogou o idoso no chão e subtraiu desse idoso R$ 1.300", contou.

O inspetor falou ainda que Alan é suspeito de cometer vários assaltos na região do Centro de Vitória. Por isso, com a prisão dele, a Guarda espera que haja uma redução desse tipo de crime no bairro.