Moradora de Jerônimo Monteiro perde quase R$ 40 mil em golpe no WhatsApp

Uma mulher de 35 anos, moradora de Jerônimo Monteiro, Sul do Espírito Santo, procurou a Polícia Civil depois de cair em golpe e perder quase R$ 40 mil ao realizar transferências bancárias. Ela recebeu mensagens no WhatsApp de uma pessoa que se passava por sua cunhada, que mora na capital, Vitória.
Segundo a Polícia Civil, a mulher contou que na segunda-feira (1°) recebeu uma mensagem de um número de uma pessoa que se identificou pelo nome de sua cunhada. Apesar de o número ser diferente do contato que já estava salvo no telefone, havia a imagem da familiar no perfil e as conversas convenceram a vítima.
A vítima contou à polícia que devia uma quantia para a cunhada e o falso perfil pediu dinheiro com urgência. Transferências bancárias via Pix foram realizadas de segunda a quarta-feira (03). Após realizar a última transferência, a vítima ligou para a cunhada e foi informada que ela não havia solicitado dinheiro. O prejuízo total foi de R$ 38.890,00.
O delegado de Jerônimo Monteiro, Marcelo Meurer Ramos, fez um alerta golpes deste tipo são cada vez mais frequentes. “É preciso tomar cautela como, por exemplo, fazer uma ligação de vídeo para confirmar quem é a pessoa que está outro lado. Esses bandidos possuem banco de dados com cadastro de várias pessoas por todo o Brasil através de vazamentos de operadoras, bem como contas bancárias “laranjas” para receberem o dinheiro das vítimas”, informou.