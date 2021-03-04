Moradora de Jerônimo Monteiro perde quase R$ 40 mil em golpe no WhatsApp

A vítima contou à polícia que devia uma quantia para a cunhada e o falso perfil pediu dinheiro com urgência. Transferências bancárias via Pix foram realizadas de segunda a quarta-feira (03). Após realizar a última transferência, a vítima ligou para a cunhada e foi informada que ela não havia solicitado dinheiro. O prejuízo total foi de R$ 38.890,00.