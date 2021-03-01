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Após denúncias

Anvisa alerta para uso do nome da agência em golpes de estelionato

A agência diz que não faz contato direto com empresas, nem oferece vantagens, facilidades ou promessas de auxílio em processos, e alerta para a prática de estelionato

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:37

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:37
Anvisa autorizou a retomada de estudos de desenvolvimento da Coronavac
Anvisa autorizou a retomada de estudos de desenvolvimento da Coronavac Crédito: Claudio Reis/FramePhoto/Folhapress
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou hoje (1º) um alerta à população sobre golpes de estelionato praticados usando o nome da agência reguladora. Denúncias recebidas pela Anvisa indicam que pessoas estão se passando por servidores da instituição para oferecer a empresas "vantagens e facilidades indevidas".
"O golpe mais recente é praticado por um homem que usa o nome de Leandro e que se identifica como servidor da Anvisa. Por telefone, ele oferece vantagens na análise de processos de registro de produtos. Os contatos são feitos com empresas do setor de saúde que mantêm relações com a Anvisa", informou a agência.
De acordo com a Anvisa. a prática é ilegal e configura estelionato. A agência esclarece que não faz contato direto com empresas oferecendo qualquer tipo de vantagem ou facilidade, nem promessas de auxílio em quaisquer processos.
Para o esclarecimento de dúvidas e também para fazer denúncias, as pessoas podem entrar em contato com a Anvisa por meio de um dos canais oficiais de atendimento.

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