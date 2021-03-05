Filho esfaqueia o pai para proteger a mãe de agressões na Serra

Para defender a mãe, um jovem de 20 anos esfaqueou o pai, um homem de 49 anos, na noite desta quinta-feira (4), no bairro Campinho da Serra, no município da Serra.
De acordo com informações repassadas pela polícia à TV Gazeta, a mulher era agredida pelo marido e, para tentar acabar com as agressões, o filho entrou em luta corporal com o pai. Durante a briga, o jovem de 20 anos não conseguiu deter o pai e acabou pegando uma faca para defender a mãe.
O homem, de 49 anos, levou três facadas do filho e foi socorrido. Ele está internado no hospital, em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.
Com informações da TV Gazeta