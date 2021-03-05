Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Filho esfaqueia o pai para proteger a mãe de agressões na Serra

Jovem de 20 anos entrou em luta corporal com o pai, para tentar impedir que a mãe continuasse sendo agredida, de acordo com informações da polícia

Publicado em 05 de Março de 2021 às 09:01

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

05 mar 2021 às 09:01
Segurança - Policial militar
Viatura da Policial Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Para defender a mãe, um jovem de 20 anos esfaqueou o pai, um homem de 49 anos, na noite desta quinta-feira (4), no bairro Campinho da Serra, no município da Serra
De acordo com informações repassadas pela polícia à TV Gazeta, a mulher era agredida pelo marido e, para tentar acabar com as agressões, o filho entrou em luta corporal com o pai.  Durante a briga, o jovem de 20 anos não conseguiu deter o pai e acabou pegando uma faca para defender a mãe.
O homem, de 49 anos, levou três facadas do filho e foi socorrido. Ele está internado no hospital, em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.
Com informações da TV Gazeta 

Veja Também

Criminoso joga idoso no chão em assalto e é detido no Centro de Vitória

Assessor de Leonardo morre ao levar tiro na fazenda do cantor em Goiás

Há um ano, Ministério da Saúde confirmava a presença do coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados