Assessor de Leonardo morre ao levar tiro na fazenda do cantor em Goiás

Nilton Rodrigues, o Passim, e o cantor Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Um assessor do cantor Leonardo morreu vítima de um disparo de arma de fogo nesta quinta-feira (4) dentro da Fazenda Talismã, propriedade do próprio artista que fica em Jussara, no Noroeste de Goiás. Nilton Rodrigues, conhecido como Passim, já trabalhava no meio artístico há 30 anos.

Segundo informações do G1, a assessoria de imprensa de Leonardo disse que a morte foi acidental. Já de acordo com a Polícia-Técnico Científica (PTC), Passim foi atingido por um disparo de arma de fogo e a Polícia Civil (PC) vai investigar o caso.

À publicação, a assessoria da PTC detalhou também que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte às investigações da polícia.