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Polícia investiga o caso

Assessor de Leonardo morre ao levar tiro na fazenda do cantor em Goiás

Passim, como era conhecido Nilton Rodrigues, trabalhava no meio artístico há 30 anos e, segundo o G1, perícia da polícia apontou morte por arma de fogo

Publicado em 05 de Março de 2021 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2021 às 08:48
Nilton Rodrigues, o Passim, e o cantor Leonardo
Nilton Rodrigues, o Passim, e o cantor Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram
Um assessor do cantor Leonardo morreu vítima de um disparo de arma de fogo nesta quinta-feira (4) dentro da Fazenda Talismã, propriedade do próprio artista que fica em Jussara, no Noroeste de Goiás. Nilton Rodrigues, conhecido como Passim, já trabalhava no meio artístico há 30 anos. 
Segundo informações do G1, a assessoria de imprensa de Leonardo disse que a morte foi acidental. Já de acordo com a Polícia-Técnico Científica (PTC), Passim foi atingido por um disparo de arma de fogo e a Polícia Civil (PC) vai investigar o caso. 

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À publicação, a assessoria da PTC detalhou também que equipes de Perícia Criminal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo de fornecer suporte às investigações da polícia.
O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, postou vídeo com Passim em rede social na noite desta quinta (4) e disse que "não dá para acreditar" na perda do amigo. 

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