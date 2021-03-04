Caetano Veloso é vacinado contra Covid-19 e celebra: "Chegou a data"

O cantor Caetano Veloso, 78 anos, foi vacinado contra a Covid-19. Crédito: Reprodução/ Instagram

Caetano Veloso, 78 anos, foi vacinado contra a Covid-19, nesta quinta-feira (04), no Rio de Janeiro. O cantor e compositor compartilhou o momento em que ele recebia a primeira dose da imunização em seu perfil pessoal no Instagram.

"Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose", escreveu o artista na legenda da publicação.

No vídeo, uma profissional da saúde aparece dando as recomendações para a segunda dose, que deve ser aplicada em maio, segundo a médica. "Maio eu volto", disse ele de máscara.

Após receber a vacina, o cantor garantiu: "Legal! Não é doloroso, não". Caetano estava acompanhado da mulher, Paula Lavigne, e foi atendido no CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues.