Caetano Veloso é vacinado contra Covid-19 e celebra: "Chegou a data"

Caetano Veloso, 78 anos, foi vacinado contra a Covid-19, nesta quinta-feira (04), no Rio de Janeiro. O cantor e compositor compartilhou o momento em que ele recebia a primeira dose da imunização em seu perfil pessoal no Instagram.
"Chegou a data para os da minha idade, tomei a vacina. Primeira dose. Oxford/AstraZeneca. Sempre acho que vacinar-se é o certo. Em três meses tomo a segunda dose", escreveu o artista na legenda da publicação.
No vídeo, uma profissional da saúde aparece dando as recomendações para a segunda dose, que deve ser aplicada em maio, segundo a médica. "Maio eu volto", disse ele de máscara.
Após receber a vacina, o cantor garantiu: "Legal! Não é doloroso, não". Caetano estava acompanhado da mulher, Paula Lavigne, e foi atendido no CMS Píndaro de Carvalho Rodrigues.
O humorista Ary Toledo também compartilhou um registro sendo imunizado contra o coronavírus, nesta quarta-feira, 3. "Vacinado, graças a Deus! Primeira dose da esperança", escreveu em seu perfil no Instagram. O comediante chegou ser internado algumas vezes, antes da pandemia, por causa de problemas nos pulmões.