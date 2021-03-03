Carlos Alberto de Nóbrega se recupera da Covid-19

Carlos Alberto de Nóbrega, 84, recebeu alta após ficar 10 dias internado com Covid-19. O humorista estava desde sábado, 20, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, quando testou positivo para o coronavírus. Sua mulher, a médica Renata Domingues de Nóbrega, 42, também ficou internada do dia 18 até a última sexta-feira, 26.

O apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, contou as boas novas pelo Instagram. Na foto, ele aparece com as profissionais de saúde, exibindo uma placa escrito "Eu venci o Covid-19".

"Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!", comemorou Carlos Alberto na legenda da foto.