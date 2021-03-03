Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Carlos Alberto de Nóbrega se recupera da Covid-19

O humorista e sua mulher receberam alta do Hospital Sírio Libanês

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:18
Carlos Alberto de Nóbrega venceu o covid-19 aos 84 anos
Carlos Alberto de Nóbrega venceu o covid-19 aos 84 anos Crédito: Reprodução Instagram / @calbertonobrega
Carlos Alberto de Nóbrega, 84, recebeu alta após ficar 10 dias internado com Covid-19. O humorista estava desde sábado, 20, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, quando testou positivo para o coronavírus. Sua mulher, a médica Renata Domingues de Nóbrega, 42, também ficou internada do dia 18 até a última sexta-feira, 26.
O apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, contou as boas novas pelo Instagram. Na foto, ele aparece com as profissionais de saúde, exibindo uma placa escrito "Eu venci o Covid-19".
"Nós vencemos. Vencemos porque vocês oraram muito por mim. Pelas centenas de mensagens de amigos, por ter uma equipe médica que cuidou de mim com muito amor. Essa equipe de enfermagem que mais cuidou com muito amor. Obrigado meus velhos amigos e doutores David Uip e Roberto Kalil. E agradecer finalmente mais uma vez a Deus. E minha família. Bendito aquele que tem vocês. Minha esposa Renata, meus filhos e netos! Estou de volta!", comemorou Carlos Alberto na legenda da foto.

Veja Também

Namorada de Marlon diz que cantor sertanejo está bem após ser internado com Covid

Aos 79, Roberto Carlos é vacinado contra a Covid-19: "Vacina sim"

Sandra Annenberg enfrenta horas de fila com o pai para ter vacina contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados