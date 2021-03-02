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Pandemia

Namorada de Marlon diz que cantor sertanejo está bem após ser internado com Covid

Psicanalista tranquilizou os fãs após cantor dizer que estava no hospital

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:25
Cantor sertanejo Marlon e sua namorada Maria Clara
Cantor sertanejo Marlon e sua namorada Maria Clara Crédito: Instagram/marloncantor
Maria Clara, namorada de Marlon, que era dupla com Maicon, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do cantor após muitos pedidos. Na última semana, o artista havia publicado uma foto em que estava deitado em uma maca de hospital com a legenda: "Deu ruim". Ele foi internado rapidamente após ser diagnosticado com Covid-19.
Sem dar muitos detalhes sobre o namorado, a psicanalista disse que ele está melhorando. "O Marlon está bem. Vai fazer uma semana que está internado, mas está reagindo. Já tem uma previsão de alta, e se Deus quiser em breve estará com a gente", começou.
"Não foco nisso. Só coloquei uma notícia, porque saiu em vários lugares e muitas pessoas estavam me perguntando. Eu acho que quanto mais a gente dá atenção para uma coisa ruim, mais ela cresce. O que a gente pode fazer agora é rezar para a recuperação dele, que está sendo boa", continuou.
Procurado, o cantor confirmou que foi contaminado pelo vírus, e que o contraiu há 15 dias, porém está internado há uma semana. "Espero que até o final de semana me liberem do oxigênio, o qual ainda dependo", escreveu o cantor.

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Ela ainda acrescenta que não usa suas redes sociais para passar mensagens negativas, ou falar de suas dores. "Não venho para lamentar, porque gosto de vibrar a vida e a saúde". Por fim, Maria Clara disse que trará mais informações para os fãs do sertanejo: "Assim que ele sair do hospital vou comunicar para vocês. Espero paciência e orações, que vou passar notícias."
Atualmente, ela está grávida do primeiro filho do casal e o relacionamento dos dois já gerou muitas polêmicas. Maria Clara era melhor amiga de Letícia Oliveira, com quem o cantor foi casado por 15 anos. Recentemente, em suas redes sociais, ela exibiu mensagens de ódio que recebe de pessoas que não aceitam o namoro.
"Tomara que você morra no parto! Gentinha igual a ti merece todo o sofrimento desse mundo!", escreveu uma internauta identificada como Sofia. A psicanalista explicou que por conta disso, começou a restringir os comentários em suas publicações.

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