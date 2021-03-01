Sandra Annenberg enfrenta horas de fila com o pai para ter vacina contra Covid-19

Apresentadora Sandra Annenberg posa em frente ao MASP, em São Paulo Crédito: Instagram/@sandra.annenberg.real

Sandra Annenberg usou as redes sociais neste fim de semana para narrar a saga em busca pela vacina contra a Covid-19 para imunizar o pai em São Paulo. Alexandre Annenberg está na faixa etária a partir dos 80 anos, entre os idosos que começaram a tomar as primeiras doses neste sábado, 27.

Diversos moradores do Estado, principalmente da capital paulista, compartilharam congestionamentos em função da campanha, sobretudo nos locais onde funcionam o esquema de drive-thru. A pessoa fica aguardando dentro do carro até chegar a vez de receber a imunização. Sandra Annenberg relatou que entrou na fila às 9h e, às 14h30, ainda estava no congestionamento.

O sábado com chuva foi marcado pela expectativa de conseguir imunizar o pai contra o novo coronavírus diante do caos que se instalou no trânsito. "A visão da salvacão! 5h30 e contando", escreveu Sandra ao fazer os cálculos de quanto tempo ficaram na fila, dentro do carro, até aquele momento.

Quando chegou a vez de Alexandre Annenberg, a apresentadora do Globo Repórter fez questão de filmar o momento: "Meu pai, meu herói! Maior de 80! Vacinado! Vida longa, meu pai!", escreveu, emocionada.

No domingo, 28, foi a vez da mãe de Sandra ser imunizada. A apresentadora fez uma publicação no Instagram agradecendo ao irmão, Daniel Annenberg, que a levou desta vez. "Nada como um dia depois do outro (e uma boa noite de sono no meio!). Hoje foi a vez da mamãe ser vacinada, meu irmão a levou", disse.