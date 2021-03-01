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Pandemia

Sandra Annenberg enfrenta horas de fila com o pai para ter vacina contra Covid-19

Apresentadora da TV Globo conseguiu imunizar Alexandre Annenberg em São Paulo

Publicado em 01 de Março de 2021 às 13:37

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 mar 2021 às 13:37
Apresentadora Sandra Annenberg posa em frente ao MASP, em São Paulo
Apresentadora Sandra Annenberg posa em frente ao MASP, em São Paulo Crédito: Instagram/@sandra.annenberg.real
Sandra Annenberg usou as redes sociais neste fim de semana para narrar a saga em busca pela vacina contra a Covid-19 para imunizar o pai em São Paulo. Alexandre Annenberg está na faixa etária a partir dos 80 anos, entre os idosos que começaram a tomar as primeiras doses neste sábado, 27.
Diversos moradores do Estado, principalmente da capital paulista, compartilharam congestionamentos em função da campanha, sobretudo nos locais onde funcionam o esquema de drive-thru. A pessoa fica aguardando dentro do carro até chegar a vez de receber a imunização. Sandra Annenberg relatou que entrou na fila às 9h e, às 14h30, ainda estava no congestionamento.
O sábado com chuva foi marcado pela expectativa de conseguir imunizar o pai contra o novo coronavírus diante do caos que se instalou no trânsito. "A visão da salvacão! 5h30 e contando", escreveu Sandra ao fazer os cálculos de quanto tempo ficaram na fila, dentro do carro, até aquele momento.
Quando chegou a vez de Alexandre Annenberg, a apresentadora do Globo Repórter fez questão de filmar o momento: "Meu pai, meu herói! Maior de 80! Vacinado! Vida longa, meu pai!", escreveu, emocionada.
No domingo, 28, foi a vez da mãe de Sandra ser imunizada. A apresentadora fez uma publicação no Instagram agradecendo ao irmão, Daniel Annenberg, que a levou desta vez. "Nada como um dia depois do outro (e uma boa noite de sono no meio!). Hoje foi a vez da mamãe ser vacinada, meu irmão a levou", disse.
Ela também contou que, desta vez, a espera foi de apenas 45 minutos. "Depois do caos de ontem, viram que era necessário abrir os Drive Thrus neste domingo. Que bom! Cada vez mais, conforme as faixas etárias forem diminuindo, veremos mais gente procurando pela vacina. Isso é ótimo", finalizou.

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