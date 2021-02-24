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Apresentador da Globo de Santa Catarina está com covid-19: 'Batalha dura'

Fabian Londero é apresentador do NSC Notícias, telejornal da afiliada em Florianópolis

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:47
Fabian Londero no NSC Notícias
Fabian Londero no NSC Notícias Crédito: Reprodução/Instagram
O jornalista Fabian Londero, da afiliada da Globo em Florianópolis, testou positivo para covid-19 e teve que se afastar temporariamente do seu trabalho como apresentador do NSC Notícias.
A informação foi confirmada na terça-feira, 23, pela apresentadora Marina Dalcastagne, substituta de Fabian, durante o telejornal, enquanto ela mostrava os dados atualizados sobre o coronavírus.
"Entre esses inúmeros casos ativos, a gente tem o nosso colega Fabian Londero, que está se recuperando em casa. Claro que, daqui, a gente está mandando boas energias", disse ela, ao vivo.
Ainda na noite de ontem, Londero compartilhou um desabafo, em seu perfil pessoal no Instagram, falando sobre as dificuldades da doença. Na foto, ele mostrou um presente que ganhou da filha: uma pulseira com a palavra "strong" (forte).
"No mais puro gesto de amor e carinho, minha filha fez para mim durante a noite e nos deixou com um bilhete por baixo da porta. Minha fé inabalável, assim como minha força em lutar pelo que mais amo nessa vida, minha família, minha base, meu porto seguro", escreveu Fabian na legenda do post.
"Estou travando uma das batalhas mais duras que já passei nessa vida e vou vencer! Assim que eu tiver condições melhores falarei com vocês meus amigos virtuais. Até lá agradeço muito as orações dos amigos mais próximos. Vou voltar bem e ainda mais forte", finalizou.
Fabian Londero tem 48 anos e apresenta o NSC Notícias desde 1999. Ele também foi um dos jornalistas a assumir a bancada do Jornal Nacional nos 50 anos do telejornal, em 2019.

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