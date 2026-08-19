As críticas de Laura Cardoso aos rumos das novelas: 'Você não pode me cortar para fazer um close da bonitinha'

"Eu passava pela Vida Alves e dizia: 'Me escala'. Passava pelo [diretor] Cassiano Gabus Mendes e dizia: 'Me deixa fazer uma vez. Se não gostar, não faço mais'. Fui escalada por Vida. Depois Cassiano me chamou para fazer Coração Sagrado na TV de Vanguarda. E ganhei meu primeiro prêmio na televisão. E nunca mais parei, graças a Deus", contou em 2015 ao programa Persona em Foco, da TV Cultura.