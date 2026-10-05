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'Quem Ama Cuida': Heitor volta à trama e Pilar arma contra Pedro; veja o resumo desta semana

Heitor reaparece, Adriana pode ser inocentada e Pilar coloca um plano em prática nos próximos capítulos da novela das 9
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 05 de Outubro de 2026 às 09:39

Reviravoltas envolvendo Heitor, Adriana e Pilar movimentam os próximos capítulos da novela das 9
Reviravoltas envolvendo Heitor, Adriana e Pilar movimentam os próximos capítulos da novela das 9 Estevam Avellar/Globo/Divulgação

A semana de 5 a 10 de outubro será marcada por novas revelações e conflitos em Quem Ama Cuida. Heitor Brandão reaparece e procura Pedro para descobrir a verdade sobre a morte de Arthur, enquanto Adriana recebe uma notícia que pode mudar os rumos do caso.

Ao perceber que a absolvição da personagem pode estar próxima, Pilar decide agir e coloca em prática um plano contra Pedro.

Heitor revela que está vivo

Nesta segunda-feira, 5, Pedro se surpreende ao descobrir que Heitor Brandão está vivo. O personagem procura o advogado para tentar esclarecer as circunstâncias da morte de Arthur e pede que sua reaparição seja mantida em segredo. Mais tarde, Pedro conta a Adriana que Heitor está vivo.

No mesmo capítulo, a chegada de Adriana à casa de Pilar, em defesa de Joel, provoca uma confusão. Depois do episódio, Pilar expulsa os presentes do local. Enquanto isso, Rafael é confrontado por Pilar, e Andrea entrega a ele o anel de noivado e pede um tempo.

Na terça-feira, 6, Adriana fica surpresa com a notícia sobre Heitor. Pedro apresenta os dois, mas ela reage de forma ríspida e ele decide se afastar no dia seguinte. Paralelamente, Silvana considera contratar Andrea para trabalhar em sua joalheria, ideia que recebe o apoio de Tiago e Adriana.

Adriana pode ser inocentada

Na quarta-feira, 7, a investigação sobre a morte de Arthur ganha um novo capítulo. Pedro e Adriana comemoram o parecer favorável do Ministério Público à revisão criminal do processo. Pilar, porém, descobre que Pedro tem boas chances de conseguir provar a inocência de Adriana.

A situação preocupa a família Brandão. No capítulo de quinta-feira, 8, Silvana alerta que, se Adriana for inocentada, os integrantes da família passarão a ser suspeitos pela morte de Arthur. Pilar, por sua vez, avisa a Ademir que fará o possível para impedir que Adriana seja inocentada.

Pedro também informa a Adriana que ela não precisará comparecer ao novo julgamento. Ao mesmo tempo, Pilar procura Tom e afirma que os dois precisam se unir contra Pedro.

Pilar prepara um plano contra Pedro

Na sexta-feira, 9, Pilar explica a Tom o que pretende fazer. O personagem conta que os homens contratados para executar o serviço já estão preparados. Enquanto isso, Adriana começa a investigar o passado de Diná e considera ir até a cidade onde a governanta viveu.

Pedro afirma a André que a inocência de Adriana depende de sua atuação. O personagem aceita ajudar e passa a investigar o passado de Diná. Em outra frente, Rosa descobre que Joel é filho de Francesca ao procurar o caderno de receitas que havia desaparecido.

No sábado, 10, Tom avisa a Pilar que colocou um rastreador no carro de Pedro. Iuri percebe que ela pode estar planejando algo e conta a Adriana. Tom e os homens que o acompanham passam a seguir o veículo de Pedro.

Enquanto isso, Elenice se desespera ao descobrir que Tom a trancou em casa e se recusa a ir à delegacia com Dafne para denunciá-lo. No núcleo de Mau Mau, Fernando envia flores para o rapaz.

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